Опубликован рейтинг новых легковых автомобилей, которые чаще всего покупали в апреле 2022 года в Евросоюзе.

Исследовательская компания JATO обнародовала лидеров рынка новых автомобилей в Европе.

Наиболее популярным электромобилем Старого Света стала электроверсия Fiat 500. Этот малыш стал лидером в Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Люксембурге. Своих покупателей нашли 5,5 тысячи Fiat 500е.

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Среди кроссоверов наибольшим спросом пользовался Volkswagen T-Roc. В десятку лидеров вернулся Nissan Qashqai, а Peugeot 2008 покинул ее. Также существенно усилило позиции новое поколение Kia Sportage.

Абсолютным лидером продаж в Европе стал Peugeot 208 – их за апрель приобрели 15 615 единиц.