Опубліковано рейтинг нових легкових автомобілів, які найчастіше купували у квітні 2022 в Євросоюзі.

Дослідницька компанія JATO опублікувала лідерів ринку нових автомобілів в Європі.

Найбільш популярним електромобілем Старого Світу стала електроверсія Fiat 500. Цей малюк став лідером в Німеччині, Франції, Італії, Швейцарії, Люксембургу. Своїх покупців знайшли 5,5 тисяч Fiat 500е.

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Серед кросоверів найбільшим попитом користувався Volkswagen T-Roc. В десятку лідерів повернувся Nissan Qashqai, а Peugeot 2008 покинув її. Також суттєво підсилив позиції нове покоління Kia Sportage.

Абсолютним лідером продажів в Європі став Peugeot 208 – їх за квітень придбали 15 615 одиниць.