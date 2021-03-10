Американцы назвали автомобили, которые меньше всего теряют в стоимости после 5 лет эксплуатации

Покупка нового автомобиля – пожалуй, одна из худших инвестиций в жизни. Дело в том, что автомобили очень быстро обесцениваются. Их цена начинает падать сразу после выхода из автосалона. Однако есть модели, которые начинают с более высокой стоимости и поэтому лучше подходят для перепродажи.

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В течение 19 лет компания Kelley Blue Book оценивала автомобили по этому показателю, определяя победителей в различных категориях. Указанные цены идут базовыми в США для каждой модели без дополнительного оборудования, с указанием ориентировочной стоимости автомобиля в среднем состоянии после 5 лет эксплуатации.

Лучшая марка – Toyota



Автомобили Toyota всегда поддерживали высокую стоимость, и, согласно Kelley Blue Book, этот бренд получает самые высокие оценки. Одним из факторов лидерства Toyota стало успешное включение в модельный ряд в прошлом году нескольких популярных новых моделей, в том числе кроссоверов RAV4 и Highlander. Также стоит отметить, что четыре автомобиля марки занимают первые места в своих сегментах. Среди них пикап Tundra – автомобиль с высокой остаточной стоимостью на рынке в Америке.

Лучший люксовый бренд – Porsche



Porsche является бесспорным лидером на протяжении последних пяти лет, сохраняя за собой позицию лучшего люксового бренда. Macan, который лидирует в сегменте компактных роскошных внедорожников, а Cayenne, 911 и новый Taycan демонстрируют хорошие результаты в своих категориях. Это означает, что Porsche будет сильным конкурентом на долгие годы.

Лучший компактный автомобиль – Subaru Impreza

Цена: 18 795 долларов

Стоимость за 5 лет 43,1% от базовой – 8 101 доллар

Лучшая машина среднего размера – Toyota Camry

Цена: 24 970 долларов

Стоимость за 5 лет 40,9% от базовой – 10 213 доллара.

Лучший недорогой роскошный автомобиль – Lexus IS

Цена: 39 000 долларов

Стоимость за 5 лет 38,4% от базовой – 14 976 долларов.

Лучший роскошный автомобиль – Lexus LS

Цена: 76 000 долларов

Стоимость за 5 лет 33,0% от базовой – 25 080 долларов

Лучший гибридный автомобиль – Toyota RAV4 Hybrid

Цена: 28 650 долларов

Стоимость за 5 лет 48,6% от базовой – 13 924 доллара

Лучший электромобиль – Tesla Model X

Цена: 89 990 долларов

Стоимость за 5 лет 47,3% от базовой – 42 565 долларов

Лучший компактный внедорожник / кроссовер – Subaru XV / Crosstrek

Цена: 22 245 долларов

Стоимость за 5 лет 50,4% от базовой – 11 211 долларов.

Лучший внедорожник / кроссовер – Subaru Forester

Цена: 24 795 долларов

Стоимость за 5 лет 45,0% от базовой – 11 158 долларов.

Лучший внедорожник / кроссовер среднего размера (3 ряда сидений) – Kia Telluride

Цена: 32 190 долларов

Стоимость за 5 лет 47,0% от базовой – 15 129 долларов.

Лучший среднеразмерный внедорожник / кроссовер – GMC Yukon

Цена: 50 700 долларов.

Стоимость за 5 лет 46,4% от базовой – 23 525 долларов.

Лучший роскошный субкомпактный внедорожник / кроссовер – Volvo XC40

Цена: 33 700 долларов.

Стоимость за 5 лет 37,3% от базовой – 12 570 долларов.

Лучший роскошный компактный внедорожник / кроссовер – Porsche Macan

Цена: 52 100 долларов.

Стоимость за 5 лет 42,0% от базовой – 21 882 доллара.

Лучший роскошный среднеразмерный внедорожник / кроссовер (3 ряда сидений) – BMW X7

Цена: 74 900 долларов.

Стоимость за 5 лет 37,8% от базовой – 28 312 доллара.

Лучший роскошный внедорожник / кроссовер – Mercedes-Benz G-Class

Цена: 131 750 долларов

Стоимость за 5 лет 48,0% от базовой – 63 240 долларов.

Лучший минивэн – Toyota Sienna

Цена: 34 460 долларов.

Стоимость за 5 лет 44,7% от базовой – 15 404 доллара.

Лучший средний пикап – Toyota Tacoma

Цена: 26 250 долларов.

Стоимость за 5 лет 55,8% от базовой – 14 648 долларов.

Лучший большой пикап – Toyota Tundra

Цена: 33 825 долларов.

Стоимость за 5 лет 59,0% от базовой – 19 957 долларов.

Лучший тяжелый пикап – GMC Sierra HD

Цена: 36 100 долларов.

Стоимость за 5 лет 56,8% от базовой – 20 505 долларов.