Американці назвали автомобілі, які найменше втрачають у вартості після 5 років експлуатації

Покупка нового автомобіля – мабуть, одна з найгірших інвестицій в житті. Справа в тому, що автомобілі дуже швидко знецінюються. Їх ціна починає падати відразу після виходу з автосалону. Однак є моделі, які починають з більш високою вартості і тому краще підходять для перепродажу.

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Протягом 19 років компанія Kelley Blue Book оцінювала автомобілі за цим показником, визначаючи переможців у різних категоріях. Зазначені ціни йдуть базовими в США для кожної моделі без додаткового обладнання, із зазначенням орієнтовної вартості автомобіля в середньому стані після 5 років експлуатації.

Краща марка - Toyota

Автомобілі Toyota завжди підтримували високу вартість, і, згідно з Kelley Blue Book, цей бренд отримує найвищі оцінки. Одним з факторів лідерства Toyota стало успішне включення в модельний ряд в минулому році декількох популярних нових моделей, в тому числі кросоверів RAV4 і Highlander. Також варто відзначити, що чотири автомобілі марки займають перші місця в своїх сегментах. Серед них пікап Tundra - автомобіль з найвищою залишковою вартістю на ринку в Америці.

Кращий люксовий бренд - Porsche

Porsche є безперечним лідером протягом останніх п'яти років, зберігаючи за собою позицію кращого люксового бренду. Macan, який лідирує в сегменті компактних розкішних позашляховиків, а Cayenne, 911 і новий Taycan демонструють хороші результати в своїх категоріях. Це означає, що Porsche буде сильним конкурентом на довгі роки.

Кращий компактний автомобіль - Subaru Impreza

Ціна: 18 795 доларів

Вартість через 5 років: 43,1% від базової - 8101 долар

Краща машина середнього розміру - Toyota Camry

Ціна: 24 970 доларів

Вартість через 5 років: 40,9% від базової - 10213 долара.

Кращий недорогий розкішний автомобіль - Lexus IS

Ціна: 39 000 доларів

Вартість через 5 років: 38,4% від базової - 14 976 доларів.

Кращий розкішний автомобіль - Lexus LS

Ціна: 76 000 доларів

Вартість через 5 років: 33,0% від базової - 25080 доларів

Кращий гібридний автомобіль - Toyota RAV4 Hybrid

Ціна: 28 650 доларів

Вартість через 5 років: 48,6% від базової - 13924 долара

Кращий електромобіль - Tesla Model X

Ціна: 89 990 доларів

Вартість через 5 років: 47,3% від базової - 42 565 доларів

Кращий компактний позашляховик / кроссовер - Subaru XV / Crosstrek

Ціна: 22 245 доларів

Вартість через 5 років: 50,4% від базової - 11 211 доларів.

Кращий позашляховик / кроссовер - Subaru Forester

Ціна: 24 795 доларів

Вартість через 5 років: 45,0% від базової - 11 158 доларів.

Кращий позашляховик / кроссовер середнього розміру (3 ряди сидінь) - Kia Telluride

Ціна: 32 190 доларів

Вартість через 5 років: 47,0% від базової - 15 129 доларів.

Кращий середньорозмірний позашляховик / кроссовер - GMC Yukon

Ціна: 50 700 доларів.

Вартість через 5 років: 46,4% від базової - 23 525 доларів.

Кращий розкішний субкомпактний позашляховик / кроссовер - Volvo XC40

Ціна: 33 700 доларів.

Вартість через 5 років: 37,3% від базової - 12570 доларів.

Кращий розкішний компактний позашляховик / кроссовер - Porsche Macan

Ціна: 52 100 доларів.

Вартість через 5 років: 42,0% від базової - 21 882 долара.

Кращий розкішний середньорозмірний позашляховик / кроссовер (3 ряди сидінь) - BMW X7

Ціна: 74 900 доларів.

Вартість через 5 років: 37,8% від базової - 28 312 долара.

Кращий розкішний позашляховик / кроссовер - Mercedes-Benz G-Class

Ціна: 131 750 доларів

Вартість через 5 років: 48,0% від базової - 63240 доларів.

Кращий мінівен - Toyota Sienna

Ціна: 34 460 доларів.

Вартість через 5 років: 44,7% від базової - 15404 долара.

Кращий середній пікап - Toyota Tacoma

Ціна: 26 250 доларів.

Вартість через 5 років: 55,8% від базової - 14 648 доларів.

Кращий великий пікап - Toyota Tundra

Ціна: 33 825 долларов.

Вартість через 5 років: 59,0% від базової - 19 957 доларів.

Кращий важкий пікап - GMC Sierra HD

Ціна: 36 100 доларів.

Вартість через 5 років: 56,8% від базової - 20 505 доларів.