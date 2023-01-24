С наступлением холодов все более актуальной становится функция дистанционного запуска двигателя, ведь с ее помощью можно не выходя из дома запустить двигатель, нагреть салон или подзарядить аккумулятор.

Как работает автозапуск двигателя

В основе автозапуска лежит принцип электропередачи сигнала системы зажигания двигателя. Для запуска системы автовладелец нажимает соответствующую кнопку на брелоке (если автомобиль оборудован штатной системой дистанционного запуска двигателя) или использует специальное мобильное приложение (от установленной системы автобезопасности).

После поступления сигнала питание подается на сеть автомобиля, имитируя наличие ключа зажигания в машине. Затем топливный насос создает давление топлива в топливной рампе, и при достижении необходимых значений система подключает стартер к работе.

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Некоторые автомобили оборудованы такими системами штатно от завода изготовителя. Штатный автозапуск можно дополнить правильно подобранной системой противоугонной системой автобезопасности, которая не заблокирует автозапуск, но будет выполнять противоугонные функции.

Для автомобилей, не оборудованных штатным автозапуском, также есть возможность реализации функции дистанционного запуска двигателя. Для этого необходимо установить сигнализацию с автозапуском телефона.

Какие бренды автомобилей устанавливается на автозапуск?

Установка сигнализации с автозапуском возможна на многих японских и корейских автомобилях: Toyota, Lexus, Nissan, Infiniti, Honda, Acura, Mazda, Mitsubishi, Kia, Hyundai, а также американских брендах как Ford и Dodge.

Более сложная ситуация с европейскими брендами (BMW, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover, Skoda, Citroen, Seat) – на них автозапуск с телефона реализовать невозможно. Это связано с особенностями построения системы электроники автомобилей и ограничениями, установленными автопроизводителем. Также индивидуально рассматривается подключение автозапуска к автомобилям, завезенным из США.

Чего не стоит делать

Некоторые установщики для реализации автозапуска идут на обман электросистемы автомобиля и прячут дополнительный ключ в салоне машины, благодаря чему становится возможным удаленно запустить двигатель. Эксперты Benish GPS не рекомендуют идти на такой шаг, поскольку такая установка несет прямую угрозу безопасности автомобиля и увеличивает риск угона.

Совет от Авто24

Подключение автозапуска к автомобилю – очень индивидуальная услуга. На одну и ту же модель автомобиля сделанного, например, в Европе и США в одном случае автозапуск установится, а во втором – нет. Поэтому рекомендуем всегда перед покупкой системы проконсультироваться с экспертами, которые смогут точно сказать, можно ли подключить автозапуск именно к вашему автомобилю (с учетом модели, года выпуска и страны производства).