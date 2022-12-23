Причина - нестача якісних автозапчастин на ринку через санкції.

У кримінальній частині російського інтернету – так званому “даркнеті” – для користувачів почали з’являтись нові послуги. Хакери пропонують віддалено “зламувати“ так звані захищені автомобілі. Мова йде про авто з каршерінгу, які відчиняються з мобільного додатку.

Нещодавно експертами НТІ "Автонет" було виявлено 12 таких оголошень, зареєстрованих у грудні. Раніше їх у даркнеті не було, повідомляє РИА-Новини.

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Вартість “послуги” віддаленого зламування "розумних" автомобілів варіюється від 45 до 100 тисяч рублів залежно від регіону (24 – 53 тисячі гривень).

"Новий вид послуги може бути пов'язаний з поглибленням дефіциту автозапчастин. Найімовірніше, цільовою аудиторією таких оголошень є не прості автолюбителі, а власники так званих гаражних автосервісів, які використовують у роботі крадені деталі", – наголошується в повідомленні.

Якщо автомобіль буде зламаний, з нього можуть вкрасти дорогі деталі, наприклад електроніку, світлові прилади, каталізатор тощо.

Експерти НТІ "Автонет" вважають, що у 2023 році кількість викрадень та зламів транспортних засобів почне активно зростати. Це пов'язано з обмеженням можливості купівлі нових авто та складністю завезення комплектуючих.