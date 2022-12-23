Причина – нехватка качественных автозапчастей на рынке из-за санкций.

В криминальной части российского интернета – так называемом даркнете – для пользователей начали появляться новые услуги. Хакеры предлагают отдаленно "взламывать" так называемые защищенные автомобили. Речь идет об автомобилях по каршерингу, которые открываются с мобильного приложения.

Недавно экспертами НТИ "Автонет" было обнаружено 12 таких объявлений, зарегистрированных в декабре. Раньше их в даркнете не было, сообщает РИА-Новости.

Кстати как украинцы издеваются над каршеринговыми машинами.

Стоимость "услуги" удаленного взлома "умных" автомобилей варьируется от 45 до 100 тысяч рублей в зависимости от региона (24 – 53 тысячи гривен).

"Новый вид услуги может быть связан с углублением дефицита автозапчастей. Скорее всего, целевой аудиторией таких объявлений являются не простые автолюбители, а владельцы так называемых гаражных автосервисов, которые используют в работе краденые детали", – отмечается в сообщении.

Если автомобиль будет сломан, из него могут украсть дорогостоящие детали, например электронику, световые приборы, катализатор и т.д.

Эксперты НТИ "Автонет" считают, что в 2023 году количество угонов и изломов транспортных средств начнет активно расти. Это связано с ограничением возможности покупки новых авто и сложностью ввоза комплектующих.