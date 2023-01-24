З настанням холодів все більш актуальною стає функція дистанційного запуску двигуна, адже з її допомогою можна, не виходячи з дому, запустити двигун, нагріти салон чи підзарядити акумулятор.

Як працює автозапуск двигуна

В основі автозапуску лежить принцип електропередачі сигналу системи запалювання двигуна. Щоб запустити систему, автовласник натискає відповідну кнопку на брелоку (якщо автомобіль обладнаний штатною системою дистанційного запуску двигуна) або використовує спеціальний мобільний додаток (від встановленої системи автобезпеки).

Після надходження сигналу живлення подається на мережу автомобіля, імітуючи наявність ключа запалювання в машині. Потім паливна помпа створює тиск палива в паливній рампі та при досягненні необхідних значень система підключає стартер до роботи.

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Деякі автомобілі обладнані такими системами штатно від заводу виробника. Штатний автозапуск можна доповнити правильно підібраною системою протиугінної автобезпеки, яка не заблокує автозапуск, але при цьому виконуватиме протиугінні функції.

Для автомобілів, які не обладнані штатним автозапуском, також є можливість реалізації функції дистанційного запуску двигуна. Для цього необхідно встановити сигналізацію з автозапуском з телефону.

На які авто встановлюється автозапуск?

Інсталяція сигналізації з автозапуском можлива на майже всіх японських та корейських автомобілях: Toyota, Lexus, Nissan, Infiniti, Honda, Acura, Mazda, Mitsubishi, Kia, Hyundai, а також таких американських брендах як Ford та Dodge.

Складніша ситуація з європейськими брендами (BMW, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover, Skoda, Citroen, Seat) – на них автозапуск з телефону реалізувати неможливо. Це пов’язано з особливостями побудови системи електроніки автомобілів та обмеженнями, які встановив автовиробник. Також індивідуально розглядається підключення автозапуску до автомобілів, завезених із США.

Що не варто робити

Деякі установники для реалізації автозапуску йдуть на обман електросистеми автомобіля та ховають додатковий ключ у салоні авто, завдяки чому стає можливим віддалено запустити двигун. Експерти Benish GPS не рекомендують йти на такий крок, оскільки така установка несе пряму загрозу безпеці автомобіля та збільшує ризик угону.

Порада від Авто24

Підключення автозапуску до авто дуже індивідуальна послуга. На одну й ту саму модель авто, зроблену, наприклад, у Європі та США в одному випадку автозапуск встановиться, а в другому – ні. Тому рекомендуємо завжди перед покупкою системи проконсультуватися з експертами, які зможуть точно сказати, чи можливо під'єднати автозапуск саме на ваш автомобіль (з урахуванням моделі, року випуску та країни виробництва).