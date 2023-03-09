В Украину отправился первый автовоз с 8 конфискованными у пьяных латвийских водителей автомобилями.
В среду, 8 марта, в Украину отправились первые восемь автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Эти автомобили были переданы в распоряжение общества Agendum или “Твиттер-конвой”, которое затем доставит их защитникам Украины, сообщили в Службе государственных доходов (VID).
Напомним, что парламент Латвии принял такое решение месяц назад
В первую партию автомобилей вошли следующие автомобили:
- Honda Accord 2008 г.
- Toyota Corolla Verso 2007 г.
- Volvo V50 2011 г.
- Volvo V70 2002 г.
- Volkswagen Touran 2006 г.
- Volkswagen Passat 2008 г.
- Volkswagen Golf 19 2007 г.
Интересно, что в одном из них пьяный водитель прицепил российский флаг к солнцезащитному козырьку. Предварительная рыночная стоимость всех восьми автомобилей оценивается примерно в 18 500 евро.
Ожидается, что эти автомобили будут переданы армейским частям Минобороны Украины, Винницкой областной клинической больнице и Территориальному медобъединению Купянского совета.