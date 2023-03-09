В Украину отправился первый автовоз с 8 конфискованными у пьяных латвийских водителей автомобилями.

В среду, 8 марта, в Украину отправились первые восемь автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Эти автомобили были переданы в распоряжение общества Agendum или “Твиттер-конвой”, которое затем доставит их защитникам Украины, сообщили в Службе государственных доходов (VID).

Напомним, что парламент Латвии принял такое решение месяц назад

В первую партию автомобилей вошли следующие автомобили:

Honda Accord 2008 г.

Toyota Corolla Verso 2007 г.

Volvo V50 2011 г.

Volvo V70 2002 г.

Volkswagen Touran 2006 г.

Volkswagen Passat 2008 г.

Volkswagen Golf 19 2007 г.

Интересно, что в одном из них пьяный водитель прицепил российский флаг к солнцезащитному козырьку. Предварительная рыночная стоимость всех восьми автомобилей оценивается примерно в 18 500 евро.

Ожидается, что эти автомобили будут переданы армейским частям Минобороны Украины, Винницкой областной клинической больнице и Территориальному медобъединению Купянского совета.