В Україну вирушив перший автовоз з 8 конфіскованими в п'яних латвійських водіїв автомобілями.

У середу, 8 березня, в Україну вирушили перші вісім автомобілів, які були конфісковані у п'яних водіїв. Ці автомобілі були передані у розпорядження товариства Agendum або "Твіттер-конвой", яке потім доставить їх захисникам України, повідомили у Службі державних доходів (VID).

Нагадаємо, що парламент Латвії прийняв таке рішення місяць тому

До першої партії автомобілів увійшли такі автомобілі:

Honda Accord 2008 р

Toyota Corolla Verso 2007 р

Volvo V50 2011 р

Volvo V70 2002 р

Volkswagen Touran 2006 р

Volkswagen Passat 2008 р

Volkswagen Golf 19 2007 р.

Цікаво, що в одному з них п'яний водій причепив російський прапор до сонцезахисного козирка. Попередня ринкова вартість усіх восьми автомобілів оцінюється приблизно 18 500 євро.

Очікується, що ці автомобілі будуть передані армійським частинам Міноборони України, Вінницькій обласній клінічній лікарні та Територіальному медоб'єднанню Куп'янської ради.