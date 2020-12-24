Наиболее популярны среди власть имущих автомобили марки Toyota. Хотя за средства налогоплательщиков они не прочь получить Lexus или Volkswagen.

Наибольшую закупку авто за государственный счет в этом году осуществила автобаза Управления делами Аппарата Верховной Рады. По данным системы ProZorro, для украинских парламентариев приобрели 14 Toyota Camry на 12 млн 537 тыс грн.

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Поставщик из Харькова, ООО "АРТМОТОР". Договор на поставку подписан 14 ноября, а 20 декабря машины должны были прибыть к заказчику. Предусмотрены два варианта комплектации автомобилей: Comfort стоимостью 895 тыс. 295 грн и Elegance – за 896 тыс. 12 грн 50 коп. Согласно договору купли-продажи, все авто 2020 года выпуска, о чем должны свидетельствовать соответствующие сертификаты.

Три Toyota Camry на 2 млн 698 тыс. 800 грн закупили для Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. На сайте ProZorro говорится, что легковые авто приобрели для обслуживания государственного секретаря министерства и заместителей руководителя центрального органа исполнительной власти. Поставщик – опять ООО "АРТМОТОР", но на этот раз из города Сумы.

Также Toyota Camry (Premium) за 1 млн 145 тыс. 857 грн (с НДС) закупили для “Ровнооблэнерго”. Договор заключен 18 декабря, а период доставки – до 31 декабря, именно под новогоднюю елку.

В провластном тренде и АО “Черновцыоблэнерго”, которое закупило Toyota Camry за 1 млн 139 тыс. 400 грн (с НДС). Кроме того, предприятие также приобрело Hyundai FL за 1 млн 92 тыс. 700 грн и Škoda Superb за 1 млн 58 тыс. 610 грн.

Любят Toyota в ГБР, где решили взять два Land Cruiser 150 Prado за 2 млн 114 тыс. грн оба.

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Toyota Land Cruiser через государственные закупки приобрело частное акционерное общество НАК “Надра Украины”. Стоимость авто составляет 1 млн 163 тыс. 989 грн.

Предпочитают Toyota Highlander в Службе автомобильных дорог в Днепропетровской области и Запорожском машиностроительном конструкторском бюро “Прогресс”. Эти госучреждения закупили по одному автомобилю, которые стоили налогоплательщикам более 1,6 млн каждое.

В Днепропетровской области город Терновка через систему ProZorro закупил для исполнительного комитета Терновского городского совета KIA Sorento FL Prestige за 1 млн 162 тыс. 172 грн (с НДС).