Найбільш популярні серед можновладців автомобілі марки Toyota. Хоча за кошти платників податків вони не проти отримати Lexus або Volkswagen.

Найбільшу закупівлю авто державним коштом цього року здійснила автобаза Управління справами Апарату Верховної ради. За даними системи ProZorro, для українських парламентаріїв придбали 14 Toyota Camry на 12 млн 537 тис грн.

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Постачальник із Харкова, ТОВ “АРТМОТОР”. Договір на постачання підписаний 14 листопада, а 20 грудня машини мали прибути до замовника. Передбачені два варіанти комплектації автівок: Comfort вартістю 895 тис. 295 грн та Elegance – за 896 тис. 12 грн 50 коп. Згідно з договором купівлі-продажу, всі авто 2020 року випуску, про що мають свідчити відповідні сертифікати.

Три Toyota Camry на 2 млн 698 тис. 800 грн закупили для Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. На сайті ProZorro йдеться, що легкові авто придбали для обслуговування державного секретаря міністерства і заступників керівника центрального органу виконавчої влади. Постачальник – знову ТОВ “АРТМОТОР”, але цього разу з міста Суми.

Також Toyota Camry (Premium) за 1 млн 145 тис. 857 грн (з ПДВ) закупили для “Рівнеобленерго”. Договір укладений 18 грудня, а період доставки – до 31 грудня, саме під новорічну ялинку.

У провладному тренді й АТ “Чернівціобленерго”, яке закупило Toyota Camry за 1 млн 139 тис. 400 грн (з ПДВ). Крім того, підприємство також придбало Hyundai FL за 1 млн 92 тис. 700 грн та Škoda Superb за 1 млн 58 тис. 610 грн.

Люблять Toyota в ДБР, де вирішили взяти два Land Cruiser 150 Prado за 2 млн 114 тис. грн обидва.

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Toyota Land Cruiser через державні закупівлі придбало приватне акціонерне товариство НАК “Надра України”. Вартість авто становить 1 млн 163 тис. 989 грн.

Віддають перевагу Toyota Highlander у Службі автомобільних доріг у Дніпропетровській області та Запорізькому машинобудівному конструкторському бюро “Прогрес”. Ці держустанови закупили по одному автомобілю, які коштували платникам податків понад 1,6 млн кожна.

У Дніпропетровській області є місто Тернівка, яке через систему ProZorro закупило для виконавчого комітету Тернівської міської ради KIA Sorento FL Prestige за 1 млн 162 тис. 172 грн (з ПДВ).