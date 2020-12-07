Громадяни інших країн можуть їздити на нерозмитненому автомобілі, а громадянам України це заборонено. Саме тому для деяких українців отримання паспорту іншої країни виявляється навіть вигіднішим, аніж розмитнення авто.

Громадяни нерезиденти мають право на тимчасове ввезення в Україну транспортних засобів без сплати митних платежів. Громадяни резиденти мають право ввезти автомобіль в України після сплати всіх митних платежів. Тому з метою пільгового ввезення автомобілів окремі громадяни використовуюсь схему подвійного громадянства. Один з таких випадків був зафіксований українською митницею.

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Протягом 2018-2020 років громадянка ввозила на територію України автомобілі різних марок. Ввезення відбувалось в режимі в “тимчасове ввезення до 1 року” без сплати митних платежів.

Як підставу для звільнення від оподаткування громадянка пред’являла паспорт громадянки Угорщини. При цьому зазначала на митниці адресу проживання на території іноземної країни.

Надалі один із автомобілів “VW Golf”, які ввозились в Україну в режимі тимчасового ввезення, громадянки вирішила розмитнити. При поданні документів на розмитнення громадянка подала вже паспорт громадянина України, чим підтвердила, що є одночасно громадянином України.

Пізніше, а саме 01.03.2020, цією громадянкою було ввезено інший транспортний засіб Skoda Octavia в режимі “тимчасове ввезення до 1 року”. При цьому громадянка подала при ввезенні знову паспорт громадянки Угорщини та заявила адресу проживання на території Словаччини.

Під час перевірки документів при ввезенні даного автомобіля на територію України, працівник митниці встановив, що раніше ця ж громадянка пред’являла паспорт громадянина України. На запит митниці Державної міграційної служба України підтвердила, що місце проживання громадянки зареєстровано в Україні. Фактично митниця встановила наявність у громадянки двох паспортів – Угорщини та України.

З урахуванням даної інформації митниця зробили висновок, що громадянка є резидентом та відповідно не звільняється від оподаткування при ввезенні автомобіля в режимі тимчасового ввезення. До того ж митниця встановила, що вказана громадянка є ще й державним службовцем.

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За результатами перевірки відносно даної громадянки митниця винесла постанову про накладення штрафу за порушення митних правил на підставі ст.485 Митного кодексу у розмірі 220 тис. грн.

Громадянка оскаржила постанову митниці у суді. Розглядаючи матеріали справи суд зазначив, що митниця не довела належним чином, що громадянка є нерезидентом. У рішенні суд вказав, що “такі доводи можуть мати місце лише у випадку документального підтвердження наявності відповідних записів у паспорті” (Справа №308/8891/20).

На цій підставі суд визнав постанову митниці про порушення митних правил неправомірною та скасував штраф у розмірі 220 тис. грн.