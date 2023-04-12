Лидером в этом году стал Renault Duster, покупаемый для полиции, сельского хозяйства и охранных компаний.
В первом квартале текущего года юридические лица приобрели 3,8 тысячи легковых автомобилей, сообщает Укравтопром. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Из этого количества новыми были большинство – 3,2 тысяч машин, подержанными фирмы и предприятия ввезли из-за границы всего 600 единиц.
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Покупая новые легковые автомобили, юрлица предпочитали следующие модели:
- RENAULT Duster (534 ед.);
- SKODA Octavia (122 ед.);
- TOYOTA Land Cruiser Prado (115 ед.);
- TOYOTA Corolla (108 ед.);
- SKODA Kodiaq (99 ед.).
Как и физические лица, юридические чаще покупали кроссоверы. Хотя два из пяти в рейтинге – легковые автомобили.
Предпочитая подержанные авто, юрлица чаще покупали:
- VOLKSWAGEN ID.4 (87 ед.);
- DONGFENG/HONDA M-NV (38 ед.);
- VOLKSWAGEN Passat (19 ед.);
- NISSAN Leaf (17 ед.);
- FORD Fusion (14 ед.).
Таким образом, если уж юрлица покупали подержанные машины, то это были преимущественно электромобили.