Лідером у цьому році став Renault Duster, який купували для поліції, сільського господарства та охоронних компаній.
В першому кварталі поточного року юридичні особи придбали 3,8 тисяч легкових автомобілів, повідомляє Укравтопром. Це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
З цієї кількості новими були більшість – 3,2 тисячі машин, вживаних фірми та підприємства ввезли з-за кордону всього 600 одиниць.
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Купуючи нові легкові автомобілі, юрособи віддавали перевагу таким моделям:
- RENAULT Duster (534 од.);
- SKODA Octavia (122 од.);
- TOYOTA Land Cruiser Prado (115 од.);
- TOYOTA Corolla (108 од.);
- SKODA Kodiaq (99 од.).
Як і фізичні особи, юридичні частіше купували кросовери. Хоча два з п’яти в рейтингу – легкові автомобілі.
Віддаючи перевагу вживаним авто, юрособи частіше купували:
- VOLKSWAGEN ID.4 (87 од.);
- DONGFENG/HONDA M-NV (38 од.);
- VOLKSWAGEN Passat (19 од.);
- NISSAN Leaf (17 од.);
- FORD Fusion (14 од.).
Таким чином, якщо вже юрособи купували вживані авто, то це були переважно електромобілі.