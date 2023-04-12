Лідером у цьому році став Renault Duster, який купували для поліції, сільського господарства та охоронних компаній.

В першому кварталі поточного року юридичні особи придбали 3,8 тисяч легкових автомобілів, повідомляє Укравтопром. Це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

З цієї кількості новими були більшість – 3,2 тисячі машин, вживаних фірми та підприємства ввезли з-за кордону всього 600 одиниць.

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Купуючи нові легкові автомобілі, юрособи віддавали перевагу таким моделям:

RENAULT Duster (534 од.);

SKODA Octavia (122 од.);

TOYOTA Land Cruiser Prado (115 од.);

TOYOTA Corolla (108 од.);

SKODA Kodiaq (99 од.).

Як і фізичні особи, юридичні частіше купували кросовери. Хоча два з п’яти в рейтингу – легкові автомобілі.

Віддаючи перевагу вживаним авто, юрособи частіше купували:

VOLKSWAGEN ID.4 (87 од.);

DONGFENG/HONDA M-NV (38 од.);

VOLKSWAGEN Passat (19 од.);

NISSAN Leaf (17 од.);

FORD Fusion (14 од.).

Таким чином, якщо вже юрособи купували вживані авто, то це були переважно електромобілі.