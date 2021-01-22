Стали известны самые популярные суперкары и элитные авто в Украине. Хотя авторынок в 2020 году пострадал от карантина, но в премиум-сегменте с продажами все хорошо.

Например, за прошлый год в нашей стране купили сразу 240 Mercedes G-Class и примерно столько же Range Rover. Недешевый Porsche Panamera выбрали 50 украинцев.

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Популярные роскошные внедорожники Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga нашли по 10 покупателей, а вот их новоиспеченный конкурент Aston Martin DBX – четырех.

Также в прошлом году украинские богачи купили два Rolls-Royce Phantom (один из них – в Житомире, как ни странно), четыре Rolls-Royce Wraith и один Aston Martin DBS Superleggera.

Кабриолетов BMW 8 Series купили три штуки. Довольно редким оказался седан Lexus LS – всего семь проданных автомобилей.