В декабре 2020 года регистрация новых легковых автомобилей в Европейском Союзе в годовом исчислении снизились на 3,3% до 1 031 070 единиц. В целом в 2020 году рынок новых легковых автомобилей в Европейском союзе сократился на 23,7% до 9,9 миллиона единиц

Италия и Франция понесли убытки, выраженные двузначными числами: в последний месяц года количество зарегистрированных автомобилей уменьшилось на 14,9% и 11,8% соответственно. Наоборот, Германия продемонстрировала уверенный рост (+9,9%), а показатели Испании остались стабильными, поскольку количество регистраций было более или менее таким же, как в декабре 2019 года.

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В целом в 2020 году рынок новых легковых автомобилей в Европейском союзе сократился на 23,7% до 9,9 миллиона единиц. Такое падение связано с паникой вокруг COVID-19 и ограничительными мерами – включая полномасштабные блокировки, беспрецедентное повлиявшие на продажи автомобилей в Европейском Союзе.

На всех 27 рынках ЕС в течение 2020 года было зафиксировано двузначное снижение. Среди крупнейших автомобильных рынков региона Испания показала самое резкое падение (-32,3%), далее следуют Италия (-27,9%) и Франция (-25,5%), в то же время в Германии годовые потери хоть и были значительными, но менее выраженными (-19,1%).

Что касается европейских производителей, то первую ступеньку уверенно занимает VW Group, которая в течение года реализовала на рынках ЕС 2 547 519 автомобилей, при этом падение составило 21,6% по сравнению с 2019 годом. На втором месте PSA Group с результатом 1 511 594 проданных автомобиля, что на 29,3% меньше показателя годичной давности. И третий результат у Renault Group – 1 145 871 шт. (падение 25,6%).