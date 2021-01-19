У грудні 2020 року реєстрації нових легкових автомобілів в Європейському Союзі в річному численні знизились на 3,3% до 1.031.070 од. В цілому в 2020 році ринок нових легкових автомобілів в Європейському союзі скоротився на 23,7% до 9,9 мільйона одиниць

Італія, і Франція зазнали збитків, що виражені двозначними числами: в останній місяць року кількість зареєстрованих автомобілів зменшилася на 14,9% і 11,8% відповідно. Навпаки, Німеччина продемонструвала впевнене зростання (+9,9%), а показники Іспанії залишилися стабільними, оскільки кількість реєстрацій була більш-менш такою ж, як у грудні 2019 року.

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В цілому в 2020 році ринок нових легкових автомобілів в Європейському союзі скоротився на 23,7% до 9,9 мільйона одиниць. Таке падіння пов’язане з панікою навколо COVID-19 і обмежувальними заходами – включаючи повномасштабні блокування, які вчинили безпрецедентний вплив на продажі автомобілів в Європейському Союзі.

На всіх 27 ринках ЄС протягом 2020 року було зафіксовано двозначне зниження. Серед найбільших автомобільних ринків регіону Іспанія показала найбільш різке падіння (-32,3%), далі слідують Італія (-27,9%) і Франція (-25,5%), в той же час у Німеччині річні втрати хоч і були значними, але менш вираженими (-19,1%).

Що стосується європейських виробників, то перший рядок впевнено посідає VW Group, яка протягом року реалізувала на ринках ЄС 2.547.519 авто, при цьому падіння склало 21,6% в порівнянні з 2019 роком. На другому місці PSA Group з результатом 1.511.594 проданих автомобілів, що на 29,3% менше показника річної давності. І третій результат у Renault Group – 1.145.871 шт. (падіння 25,6%).