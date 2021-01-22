Стали відомі найпопулярніші суперкари і елітні авто в Україні. Хоча авторинок у 2020 році постраждав від карантину, але в преміум-сегменті з продажами всі добре.

Наприклад, за минулий рік в нашій країні купили відразу 240 Mercedes G-Class і приблизно стільки ж Range Rover. Недешевий Porsche Panamera вибрали 50 українців.

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Популярні розкішні позашляховики Rolls-Royce Cullinan і Bentley Bentayga знайшли по 10 покупців, а ось їх новоспечений конкурент Aston Martin DBX - чотирьох.

Також в минулому році українські багатії придбали два Rolls-Royce Phantom (один з них - в Житомирі, як не дивно), чотири Rolls-Royce Wraith і один Aston Martin DBS Superleggera.

Кабріолетів BMW 8 Series купили три штуки. Досить рідкісним виявився седан Lexus LS - всього сім проданих автомобілів.