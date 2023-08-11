Названы самые популярные легковые автомобили в корпоративном секторе авторынка, которые украинские предприятия приобрели в июле текущего года.
В июле автопарк страны пополнили более 1,8 тыс. легковых автомобилей, которые были приобретены юрлицами. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 15% меньше по отношению к июню 2023г.
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Из этого количества новыми были 1644 автомобиля и 213 машин с пробегом, которые были ввезены из-за границы.
Покупая новые легковые авто юрлица предпочитали следующие модели:
- Renault Duster (364 ед.);
- Skoda Karoq (109 ед.);
- Toyota RAV-4 (98 ед.);
- Skoda Kodiaq (75 ед.);
- Toyota Land Cruiser Prado (62 ед.).
Предпочитая подержанные авто, чаще покупали:
- Volkswagen ID.4 (19 ед.);
- Tesla Model 3 (11 ед.);
- Nissan Leaf (9 ед.);
- Ford Fusion US (8 ед.);
- Kia Sportage (7 ед.).