Названі найпопулярніші легковики в корпоративному секторі авторинку, які українські підприємства придбали у липні поточного року.

У липні автопарк країни поповнили понад 1,8 тис. легкових авто., що були придбані юрособами. Це майже удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року та на 15% менше відносно червня 2023р.

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З цієї кількості новими були 1644 авто та 213 машин з пробігом, що були ввезені з-за кордону.

Купуючи нові легкові авто юрособи віддавали перевагу таким моделям:

Renault Duster (364 од.);

Skoda Karoq (109 од.);

Toyota RAV-4 (98 од.);

Skoda Kodiaq (75 од.);

Toyota Land Cruiser Prado (62 од.).

Віддаючи перевагу вживаним авто, частіше купували: