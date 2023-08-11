Названі найпопулярніші легковики в корпоративному секторі авторинку, які українські підприємства придбали у липні поточного року.
У липні автопарк країни поповнили понад 1,8 тис. легкових авто., що були придбані юрособами. Це майже удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року та на 15% менше відносно червня 2023р.
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З цієї кількості новими були 1644 авто та 213 машин з пробігом, що були ввезені з-за кордону.
Купуючи нові легкові авто юрособи віддавали перевагу таким моделям:
- Renault Duster (364 од.);
- Skoda Karoq (109 од.);
- Toyota RAV-4 (98 од.);
- Skoda Kodiaq (75 од.);
- Toyota Land Cruiser Prado (62 од.).
Віддаючи перевагу вживаним авто, частіше купували:
- Volkswagen ID.4 (19 од.);
- Tesla Model 3 (11 од.);
- Nissan Leaf (9 од.);
- Ford Fusion US (8 од.);
- Kia Sportage (7 од.).