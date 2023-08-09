Статистика засвідчила, що притаманна початку війні активність викрадачів авто спала, кількість автоугонів повертається до звичного рівня. Цьогоріч автозлочини найчастіше фіксуються на Донеччині, Луганщині та у Запорізькій області. З-поміж вкрадених марок найбільше автомобілів ВАЗ, Volkswagen та Mercedes.

Загалом за останні три роки в Україні було зафіксовано понад14,2 тисячі автокрадіжок. Як повідомляє моніторинговий сервіс Опендатабот, пік припав на буремний 2022 рік, протягом якого до правоохоронних органів з відповідними заявами звернулося 10,4 тисячі власників автівок. Це вилилося у 73% обсягу від всього досліджуваного періоду.

Статистика нинішнього року практично збігається з динамікою попередніх календарних періодів – за шість місяців 2023-го викрадено 809 транспортних засобів. Така кількість відповідає довоєнним зведенням.

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Донецька область очолила антирейтинг, там за три роки зафіксували 2,7 тисячі автоугонів. Друге і третє місце у цьому заліку посідають Луганська і Запорізька області – 1,9 тисячі та 1,5 тисячі випадків відповідно.

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Найспокійнішою та найбільш дружньою до автовласників виявилася Івано-Франківщина, де зафіксована найменша кількість викрадень: з 2020 року там амофіційно зникло лише 46 транспортних засобів.

Щодо схильності злодіїв до марок, брендів и типів транспортних засобів, то найчастіше в Україні викрадають легкові, вантажні автомобілі та мотоцикли, на які припадає більше 12,2 тисяч угонів. Водночас найбільш "екзотичною" категорією є тракторні причепи, їх з 2020 року було викрадено 34 одиниці.

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Найпопулярнішою маркою серед автовикрадачів протягом останніх трьох років виявився ВАЗ — 2,3 тисяч автівок, або 16% від усієї кількості. До речі, цей продукт радянського автопрому очолював щорічні топи викрадених в Україні автівок.

Однак смаки злодіїв щодо інших марок транспортних засобів у цей період все-таки змінювалися, в основному у бік автівок made in…. Скажімо, у 2020-2021 роках попитом серед автокрадіїв користувалися автомобілі Hyundai і Toyota, а у 2022 році — Renault і Volkswagen. При цьому, останній бренд разом з Mercedes також входить до ТОП-3 марок автівок, до яких злочинці проявили схильність у 2023 році.

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Щодо вподобань моделей, то найчастіше від автовикрадачів страждали власники ВАЗ-2107, -21063 та -21099, Daewoo Lanos, Volkswagen Passat і Renault Duster. За три роки було викрадено 1034 згаданих вище автомобіля, значна частина яких потрапила у поліцейські зведення торік.

Не лишилися поза увагою автозлодіїв й інші моделі автівок. У 2020 році найчастіше викрадали Hyundai Tucson (27 автомобілів), а у 2021 році — його "родича" Hyundai Santa Fe (56 автомобілів).

Варто зазначити, що кількість викрадених авто у Реєстрі більша за кількість проваджень, відкриту у ГПУ. На звернення Опендатабота до Національної поліції України прийшла відповідь: розбіжність пов'язана з тим, що на початку повномасштабного вторгнення РФ була велика кількість крадіжок авто у підприємств, з організацій, автосалонів тощо. За фактом такої крадіжки відкривали 1 кримінальне провадження, а у розшук подавали загальну кількість викрадених авто.