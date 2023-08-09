Статистика показала, что присущая началу войны активность угонщиков авто спала, количество автокраж возвращается к привычному уровню. В этом году автопреступления чаще всего фиксируются в Донецкой, Луганской и Запорожской области. Из украденных марок больше всего автомобилей ВАЗ, Volkswagen и Mercedes.

Всего за последние три года в Украине было зафиксировано более 14,2 тысяч автокраж. Как сообщает мониторинговый сервис Опендатабот, пик пришелся на бурный 2022 год, в течение которого в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями обратилось 10,4 тысяч владельцев автомобилей. Это вылилось в 73% размера от всего исследуемого периода.

Статистика нынешнего года практически совпадает с динамикой предыдущих календарных периодов – за шесть месяцев 2023-го угнано 809 транспортных средств. Такое количество соответствует довоенным сведениям.

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Донецкая область возглавила антирейтинг, там за три года зафиксировали 2,7 тысяч автоугонов. Второе и третье место в этом зачете занимают Луганская и Запорожская области – 1,9 тысячи и 1,5 тысячи случаев соответственно.

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Самой спокойной и дружественной к автовладельцам оказалась Ивано-Франковская область, где зафиксировано наименьшее количество угонов: с 2020 года там амфициально исчезло только 46 транспортных средств.

Что касается склонности воров к маркам, брендам и типам транспортных средств, то чаще всего в Украине угоняют легковые, грузовые автомобили и мотоциклы, на которые приходится более 12,2 тысячи угонов. Тем временем наиболее "экзотической" категорией являются тракторные прицепы, их с 2020 года было похищено 34 единицы.

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Самой популярной маркой среди автоугонщиков за последние три года оказался ВАЗ — 2,3 тысячи автомобилей, или 16% от всего количества. Кстати, этот продукт советского автопрома возглавлял ежегодные топы угнанных в Украине автомобилей.

Однако вкусы воров по отношению к другим маркам транспортных средств в этот период все же изменялись, в основном в сторону автомобилей made in…. Скажем, в 2020-2021 годах спросом среди автоворов пользовались автомобили Hyundai и Toyota, а в 2022 году – Renault и Volkswagen. При этом последний бренд вместе с Mercedes также входит в ТОП-3 марок автомобилей, к которым преступники проявили склонность в 2023 году.

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Что касается предпочтений моделей, то чаще всего от автоугонщиков страдали владельцы ВАЗ-2107, -21063 и -21099, Daewoo Lanos, Volkswagen Passat и Renault Duster. За три года было угнано 1034 упомянутых выше автомобиля, значительная часть которых попала в полицейские сводки в прошлом году.

Не остались без внимания автоворов и другие модели автомобилей. В 2020 году чаще всего угоняли Hyundai Tucson (27 автомобилей), а в 2021 году – его "родственника" Hyundai Santa Fe (56 автомобилей).

Стоит отметить, что количество угнанных авто в Реестре больше количества производств, открытое в ГПУ. На обращение Опендатабота в Национальную полицию Украины пришел ответ: разногласие связано с тем, что в начале полномасштабного вторжения РФ было большое количество краж авто у предприятий, организаций, автосалонов и т.д. По факту такой кражи открывали 1 уголовное производство, а в розыск подавали общее количество угнанных авто.