Tesla аж на 15-й позиции, первый – Ford.

Ford возглавил продажи новых автомобилей в США в ноябре, сообщает Car Industry Analysis. Американцы купили 151 тысячу новых "Фордов" за ноябрь. Следующие за ним Toyota и Chevrolet существенно отстают.

Интересно, что в ТОП-10 попали 4 американских бренда; 4 японских и 2 корейских. А вот самым популярным европейским брендом оказался BMW на 12-й позиции. Баварский бренд опередил не только своего конкурента Mercedes-Benz, но и "народный" Volkswagen. Tesla оказалась за ними – на 15-й позиции.

Кстати, в США назвали самые надежные автомобили

Количество проданных автомобилей в США по брендам полезно тем украинцам, которые привозят автомобили из Америки. Ведь чем больше автомобилей определенной марки продается новыми, тем больше их на рынке подержанных автомобилей, в том числе на страховых аукционах.