Tesla аж на 15-й позиції, перший – Ford.

Ford очолив продажі нових автомобілів у США в листопаді, інформує Car Industry Analysis. Американці купили 151 тисячу нових "Фордів" за листопад. Toyota та Chevrolet, які йдуть за ним, суттєво відстають.

Цікаво, що в ТОП-10 потрапили 4 американські бренди; 4 японських та 2 корейських. А от найпопулярнішим європейським брендом виявися BMW аж на 12-ій позиції. Баварський бренд випередив не лише свого конкурента Mercedes-Benz, але й "народний" Volkswagen. Tesla опинилася за ними – аж на 15-й позиції.

До речі у США назвали найнадійніші автомобілі

Кількість проданих автомобілів в США за брендами корисно тим українцям, які привозять авто з Америки. Адже чим більше автомобілів певної марки продається новими, тим більше їх на ринку вживаних авто, в тому числі на страхових аукціонах.