Похоже, наши сограждане поняли, что владеть электромобилем – сомнительная привилегия. Продажи машин с электроприводом уже не растут как раньше. Результаты 2019 и 2020 годов очень похожи.

Конечно, свой вклад внес карантин, но даже если смоделировать его отсутствие, то все равно годовые итоги 2020-го стали бы похожими на те, с которыми заканчивался в 2019-й.

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Ниже диаграмма, на которой показано пополнения украинского автопарка легковыми электромобилями в ближайшие годы: преобладают первые регистрации “электричек” с пробегом, новых авто относительно мало. Настолько, что еще ни одного месяца их количество не превышало значения в 100 единиц.

Также стоит отметить, что за эти же годы зародился внутренний вторичный рынок электромобилей: если раньше украинцы покупали только “свежопригнанные” (или доставленные из США) машины на электротяге, то теперь есть достаточное предложение перепродаж на внутреннем рынке, которая по объемам в последние 3 месяца 2020-го сравнялась с импортом.

Согласно данным, полученным нами от Главного сервисного центра МВД, “двадцатый” завершился со следующими показателями:

  • общий объем "вторички" достиг 11 182 ЭА (электрических авто),
  • 4586 – внутренние перепродажи,
  • 6596 – импорт.

Новых ЭА на первую регистрацию в СЦ МВД в течение года было продано 637 штук. Общий объем парка ЭА в Украине составляет около 25 тысяч легковушек.

Самым популярным производителем электромобилей на вторичном рынке стал Nissan, – конечно, благодаря высоким продажам неизменного бестселлера Leaf. Также немалый спрос в Украине имеют электромобили Tesla. Они и являются основой рынка – всего за год количество продаж авто от этих двух производителей составило в Украине 7,3 тыс., в то же время как всех остальных – 3,9 тыс.

Вот десять брендов, чьи электроавто покупали активнее всего в прошлом году:

  1. Nissan (4245 шт.)
  2. Tesla (3022 шт.)
  3. Chevrolet (688 шт.)
  4. Renault (581 шт.)
  5. Fiat (526 шт.)
  6. Volkswagen (460 шт.)
  7. BMW (327 шт.)
  8. Mercedes-Benz (276 шт.)
  9. KIA (266 шт.)
  10. Smart (142 шт.)

Рейтинг новых электромобилей выглядит следующим образом:

  1. Audi e-Tron (122 шт.)
  2. Hyundai Ioniq (111 шт.)
  3. Jaguar i-Pace (83 шт.)
  4. Hyundai Kona (62 шт.)
  5. Porsche Taycan (58 шт.)
  6. BMW i3 (52 шт.)
  7. Tesla Model X (33 шт.)
  8. JAC IEV 7S (24 шт.)
  9. Nissan Leaf (20 шт.)
  10. BYD E-6 (9 шт.)