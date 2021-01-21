Похоже, наши сограждане поняли, что владеть электромобилем – сомнительная привилегия. Продажи машин с электроприводом уже не растут как раньше. Результаты 2019 и 2020 годов очень похожи.

Конечно, свой вклад внес карантин, но даже если смоделировать его отсутствие, то все равно годовые итоги 2020-го стали бы похожими на те, с которыми заканчивался в 2019-й.

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Ниже диаграмма, на которой показано пополнения украинского автопарка легковыми электромобилями в ближайшие годы: преобладают первые регистрации “электричек” с пробегом, новых авто относительно мало. Настолько, что еще ни одного месяца их количество не превышало значения в 100 единиц.

Также стоит отметить, что за эти же годы зародился внутренний вторичный рынок электромобилей: если раньше украинцы покупали только “свежопригнанные” (или доставленные из США) машины на электротяге, то теперь есть достаточное предложение перепродаж на внутреннем рынке, которая по объемам в последние 3 месяца 2020-го сравнялась с импортом.

Согласно данным, полученным нами от Главного сервисного центра МВД, “двадцатый” завершился со следующими показателями:

общий объем "вторички" достиг 11 182 ЭА (электрических авто),

4586 – внутренние перепродажи,

6596 – импорт.

Новых ЭА на первую регистрацию в СЦ МВД в течение года было продано 637 штук. Общий объем парка ЭА в Украине составляет около 25 тысяч легковушек.

Самым популярным производителем электромобилей на вторичном рынке стал Nissan, – конечно, благодаря высоким продажам неизменного бестселлера Leaf. Также немалый спрос в Украине имеют электромобили Tesla. Они и являются основой рынка – всего за год количество продаж авто от этих двух производителей составило в Украине 7,3 тыс., в то же время как всех остальных – 3,9 тыс.

Вот десять брендов, чьи электроавто покупали активнее всего в прошлом году:

Nissan (4245 шт.) Tesla (3022 шт.) Chevrolet (688 шт.) Renault (581 шт.) Fiat (526 шт.) Volkswagen (460 шт.) BMW (327 шт.) Mercedes-Benz (276 шт.) KIA (266 шт.) Smart (142 шт.)

Рейтинг новых электромобилей выглядит следующим образом: