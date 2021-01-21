Похоже, наши сограждане поняли, что владеть электромобилем – сомнительная привилегия. Продажи машин с электроприводом уже не растут как раньше. Результаты 2019 и 2020 годов очень похожи.
Конечно, свой вклад внес карантин, но даже если смоделировать его отсутствие, то все равно годовые итоги 2020-го стали бы похожими на те, с которыми заканчивался в 2019-й.
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Ниже диаграмма, на которой показано пополнения украинского автопарка легковыми электромобилями в ближайшие годы: преобладают первые регистрации “электричек” с пробегом, новых авто относительно мало. Настолько, что еще ни одного месяца их количество не превышало значения в 100 единиц.
Также стоит отметить, что за эти же годы зародился внутренний вторичный рынок электромобилей: если раньше украинцы покупали только “свежопригнанные” (или доставленные из США) машины на электротяге, то теперь есть достаточное предложение перепродаж на внутреннем рынке, которая по объемам в последние 3 месяца 2020-го сравнялась с импортом.
Согласно данным, полученным нами от Главного сервисного центра МВД, “двадцатый” завершился со следующими показателями:
- общий объем "вторички" достиг 11 182 ЭА (электрических авто),
- 4586 – внутренние перепродажи,
- 6596 – импорт.
Новых ЭА на первую регистрацию в СЦ МВД в течение года было продано 637 штук. Общий объем парка ЭА в Украине составляет около 25 тысяч легковушек.
Самым популярным производителем электромобилей на вторичном рынке стал Nissan, – конечно, благодаря высоким продажам неизменного бестселлера Leaf. Также немалый спрос в Украине имеют электромобили Tesla. Они и являются основой рынка – всего за год количество продаж авто от этих двух производителей составило в Украине 7,3 тыс., в то же время как всех остальных – 3,9 тыс.
Вот десять брендов, чьи электроавто покупали активнее всего в прошлом году:
- Nissan (4245 шт.)
- Tesla (3022 шт.)
- Chevrolet (688 шт.)
- Renault (581 шт.)
- Fiat (526 шт.)
- Volkswagen (460 шт.)
- BMW (327 шт.)
- Mercedes-Benz (276 шт.)
- KIA (266 шт.)
- Smart (142 шт.)
Рейтинг новых электромобилей выглядит следующим образом:
- Audi e-Tron (122 шт.)
- Hyundai Ioniq (111 шт.)
- Jaguar i-Pace (83 шт.)
- Hyundai Kona (62 шт.)
- Porsche Taycan (58 шт.)
- BMW i3 (52 шт.)
- Tesla Model X (33 шт.)
- JAC IEV 7S (24 шт.)
- Nissan Leaf (20 шт.)
- BYD E-6 (9 шт.)