Схоже, наші співгромадяни зрозуміли, що володіти електромобілем – не лише економія. Продажі машин з електроприводом вже не зростають, як раніше. Результати 2019 та 2020 років дуже схожі.
Звісно, свій внесок зробив карантин, але навіть якщо змоделювати його відсутність, то усе одно річні підсумки 2020-го стали б схожими на ті, з якими закінчувався 2019-й.
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Нижче діаграма, на якій показано поповнення українського автопарку легковими електромобілями у найближчі роки: Переважають перші реєстрації “електричок” з пробігом, нових авто відносно мало. Настільки, що ще жодного місяця їхня кількість не перевищувала значення у 100 одиниць.
Також варто відзначити, що за ці ж роки зародився внутрішній вторинний ринок електромобілів: якщо раніше українці купували лише “свіжопригнані” (чи доставлені зі США) автівки на електротязі, то тепер є достатня пропозиція перепродажів на внутрішньому ринку, яка за обсягами в останні 3 місяці 2020-го зрівнялась з імпортом.
Згідно з даними, отриманими нами від Головного сервісного центру МВС, “двадцятий” завершився з наступними показниками:
- загальний обсяг “вторинки” сягнув 11 182 ЕА (електричних авто),
- 4586 – внутрішні перепродажі,
- 6596 – імпорт.
Нових ЕА на першу реєстрацію до СЦ МВС протягом року було подано 637 штук. Загальний обсяг парку ЕА в Україні становить близько 25 тисяч легковиків.
Найпопулярнішим виробником електромобілів на вторинному ринку став Nissan, - звісно, завдяки високим продажам незмінного бестселера Leaf. Також чималий попит в Україні мають електромобілі Tesla. Вони і є основою ринку – загалом за рік кількість продажів авто від цих двох виробників склала в Україні 7,3 тис., тим часом як усіх інших – 3,9 тис.
Ось десять брендів, чиї електроавто купували найактивніше торік:
- Nissan (4245 шт.)
- Tesla (3022 шт.)
- Chevrolet (688 шт.)
- Renault (581 шт.)
- Fiat (526 шт.)
- Volkswagen (460 шт.)
- BMW (327 шт.)
- Mercedes-Benz (276 шт.)
- KIA (266 шт.)
- Smart (142 шт.)
Рейтинг нових електромобілів виглядає наступним чином:
- Audi e-Tron (122 шт.)
- Hyundai Ioniq (111 шт.)
- Jaguar i-Pace (83 шт.)
- Hyundai Kona (62 шт.)
- Porsche Taycan (58 шт.)
- BMW i3 (52 шт.)
- Tesla Model X (33 шт.)
- JAC IEV 7S (24 шт.)
- Nissan Leaf (20 шт.)
- BYD E-6 (9 шт.)