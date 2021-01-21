Схоже, наші співгромадяни зрозуміли, що володіти електромобілем – не лише економія. Продажі машин з електроприводом вже не зростають, як раніше. Результати 2019 та 2020 років дуже схожі.

Звісно, свій внесок зробив карантин, але навіть якщо змоделювати його відсутність, то усе одно річні підсумки 2020-го стали б схожими на ті, з якими закінчувався 2019-й.

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Нижче діаграма, на якій показано поповнення українського автопарку легковими електромобілями у найближчі роки: Переважають перші реєстрації “електричок” з пробігом, нових авто відносно мало. Настільки, що ще жодного місяця їхня кількість не перевищувала значення у 100 одиниць.

Також варто відзначити, що за ці ж роки зародився внутрішній вторинний ринок електромобілів: якщо раніше українці купували лише “свіжопригнані” (чи доставлені зі США) автівки на електротязі, то тепер є достатня пропозиція перепродажів на внутрішньому ринку, яка за обсягами в останні 3 місяці 2020-го зрівнялась з імпортом.

Згідно з даними, отриманими нами від Головного сервісного центру МВС, “двадцятий” завершився з наступними показниками:

загальний обсяг “вторинки” сягнув 11 182 ЕА (електричних авто),

4586 – внутрішні перепродажі,

6596 – імпорт.

Нових ЕА на першу реєстрацію до СЦ МВС протягом року було подано 637 штук. Загальний обсяг парку ЕА в Україні становить близько 25 тисяч легковиків.

Найпопулярнішим виробником електромобілів на вторинному ринку став Nissan, - звісно, завдяки високим продажам незмінного бестселера Leaf. Також чималий попит в Україні мають електромобілі Tesla. Вони і є основою ринку – загалом за рік кількість продажів авто від цих двох виробників склала в Україні 7,3 тис., тим часом як усіх інших – 3,9 тис.

Ось десять брендів, чиї електроавто купували найактивніше торік:

Nissan (4245 шт.) Tesla (3022 шт.) Chevrolet (688 шт.) Renault (581 шт.) Fiat (526 шт.) Volkswagen (460 шт.) BMW (327 шт.) Mercedes-Benz (276 шт.) KIA (266 шт.) Smart (142 шт.)

Рейтинг нових електромобілів виглядає наступним чином: