Схоже, наші співгромадяни зрозуміли, що володіти електромобілем – не лише економія. Продажі машин з електроприводом вже не зростають, як раніше. Результати 2019 та 2020 років дуже схожі.

Звісно, свій внесок зробив карантин, але навіть якщо змоделювати його відсутність, то усе одно річні підсумки 2020-го стали б схожими на ті, з якими закінчувався 2019-й.

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Нижче діаграма, на якій показано поповнення українського автопарку легковими електромобілями у найближчі роки: Переважають перші реєстрації “електричок” з пробігом, нових авто відносно мало. Настільки, що ще жодного місяця їхня кількість не перевищувала значення у 100 одиниць.

Також варто відзначити, що за ці ж роки зародився внутрішній вторинний ринок електромобілів: якщо раніше українці купували лише “свіжопригнані” (чи доставлені зі США) автівки на електротязі, то тепер є достатня пропозиція перепродажів на внутрішньому ринку, яка за обсягами в останні 3 місяці 2020-го зрівнялась з імпортом.

Згідно з даними, отриманими нами від Головного сервісного центру МВС, “двадцятий” завершився з наступними показниками:

  • загальний обсяг “вторинки” сягнув 11 182 ЕА (електричних авто),
  • 4586 – внутрішні перепродажі,
  • 6596 – імпорт.

Нових ЕА на першу реєстрацію до СЦ МВС протягом року було подано 637 штук. Загальний обсяг парку ЕА в Україні становить близько 25 тисяч легковиків.

Найпопулярнішим виробником електромобілів на вторинному ринку став Nissan, - звісно, завдяки високим продажам незмінного бестселера Leaf. Також чималий попит в Україні мають електромобілі Tesla. Вони і є основою ринку – загалом за рік кількість продажів авто від цих двох виробників склала в Україні 7,3 тис., тим часом як усіх інших – 3,9 тис.

Ось десять брендів, чиї електроавто купували найактивніше торік:

  1. Nissan (4245 шт.)
  2. Tesla (3022 шт.)
  3. Chevrolet (688 шт.)
  4. Renault (581 шт.)
  5. Fiat (526 шт.)
  6. Volkswagen (460 шт.)
  7. BMW (327 шт.)
  8. Mercedes-Benz (276 шт.)
  9. KIA (266 шт.)
  10. Smart (142 шт.)

Рейтинг нових електромобілів виглядає наступним чином:

  1. Audi e-Tron (122 шт.)
  2. Hyundai Ioniq (111 шт.)
  3. Jaguar i-Pace (83 шт.)
  4. Hyundai Kona (62 шт.)
  5. Porsche Taycan (58 шт.)
  6. BMW i3 (52 шт.)
  7. Tesla Model X (33 шт.)
  8. JAC IEV 7S (24 шт.)
  9. Nissan Leaf (20 шт.)
  10. BYD E-6 (9 шт.)