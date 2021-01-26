За год юридические лица приобрели более 26 тысяч новых легковых автомобилей.

Всего в прошлом году в Украине было зарегистрировано 85,5 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества юридическими лицами были приобретены 26,1 тыс. машин. Если общий рынок новых легковых авто сократился на 3%, то спрос на автомобили у юрлиц упал относительно 2019 года почти на 7 процентов.

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Самой популярной маркой у юридических лиц остается Renault. В 2020 году в корпоративные парки пошли 7 625 новых легковых автомобилей с ромбом на капоте, что на 7% больше, чем годом ранее. В результате доля корпоративных продаж у Рено в Украине увеличилась с 49% в 2019 году до 53% в 2020 году.

На втором месте Toyota, в которой каждый третий реализованный на украинском рынке автомобиль был зарегистрирован на юридическое лицо. За год корпоративные клиенты приобрели 4 339 Тойот, что на 1,4% меньше по сравнению с 2019 годом. Третий результат у Skoda – 2 221 шт. (-39% до 2019 г.). “Шкоде” в 2020 году юрлица обеспечили 44% продаж в Украине.

Четвертое место досталось Volkswagen – 1 418 ед. (-35% до 2019 г.). Это 38% от общих продаж марки в прошлом году. С 63 процентным ростом относительно 2019 года, замыкает пятерку лидеров Peugeot. Результат этой французской марки в корпоративных закупках прошлого года – 1 188 машин. Таким образом на юридические лица было оформлено 39% реализованных в Украине новых легковых автомобилей марки Пежо.

Бестселлером года стал автомобиль Renault Duster. Компании и госорганы в 2020 году приобрели 3 874 Дастера. Также в ТОП-5 корпоративного рейтинга вошли такие автомобили: Renault Logan – 2 273 шт.; Toyota RAV-4 – 1 081 шт.; Toyota Land Cruiser Prado – 1 026 шт.; Skoda Octavia – 936 шт.