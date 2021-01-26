За рік юридичні особи придбали понад 26 тисяч нових легкових автомобілів.

Загалом в минулому році в Україні було зареєстровано 85,5 тис. нових легкових автомобілів. З цієї кількості юридичними особами було придбано 26,1 тис. машин. Якщо загальний ринок нових легкових авто скоротився на 3%, то попит на автомобілі у юросіб впав відносно 2019 року майже на 7 відсотків.

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Найпопулярнішою маркою у юридичних осіб залишається Renault. У 2020 році в корпоративні парки пішло 7625 нових легкових автомобілів з ромбом на капоті, що на 7% більше, ніж роком раніше. В результаті частка корпоративних продажів у Рено в Україні збільшилася з 49% в 2019 році до 53% в 2020 році.

На другому місці Toyota, у якій кожен третій реалізований на українському ринку автомобіль був зареєстрований на юридичну особу. За рік корпоративні клієнти придбали 4339 Тойот, на 1,4% менше у порівнянні з 2019 роком. Третій результат у Skoda – 2221 шт. (-39% до 2019 р.). «Шкоді» в 2020 році юрособи забезпечили 44% продажів в Україні.

Четверте місце дісталося Volkswagen – 1418 од. (-35% до 2019 р). Це 38% від загальних продажів марки в минулому році. З 63 відсотковим зростанням відносно 2019 року, замикає п’ятірку лідерів Peugeot. Результат цієї французької марки в корпоративних закупках минулого року – 1188 машин. Таким чином на юридичні особи було оформлено 39% реалізованих в Україні нових легкових автомобілів марки Пежо.

Бестселером року став автомобіль Renault Duster. Компанії та держоргани у 2020 році придбали 3874 Дастера. Також у ТОП-5 корпоративного рейтингу увійшли автомобілі: Renault Logan – 2273 шт.; Toyota RAV-4 – 1081 шт.; Toyota Land Cruiser Prado – 1026 шт.; Skoda Octavia – 936 шт.