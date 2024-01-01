Какие автомобили пользуются спросом у компаний и частных лиц

Как сообщает Укравтопром, в октябре украинский автопарк пополнили 5,8 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 59% легковушек было реализовано частным клиентам, а 41% приобрели юрлица.

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По сравнению с октябрем 2023г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка уменьшились на 11%. В то же время продажи юрлицам выросли на 29%. Произошло это путем активного пополнения автопарка силовых структур.

Покупая новые легковые авто частные покупатели отдавали предпочтение таким моделям:

Toyota RAV-4 - 213 ед.; Honda M-NV - 154 ед.; Renault Duster - 150 ед.; Suzuki SX4 - 111 ед.; Hyundai Tucson - 109 ед.

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались: