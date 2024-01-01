Какие автомобили пользуются спросом у компаний и частных лиц

Рено Дастер
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Как сообщает Укравтопром, в октябре украинский автопарк пополнили 5,8 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 59% легковушек было реализовано частным клиентам, а 41% приобрели юрлица.
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По сравнению с октябрем 2023г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка уменьшились на 11%. В то же время продажи юрлицам выросли на 29%. Произошло это путем активного пополнения автопарка силовых структур.
Покупая новые легковые авто частные покупатели отдавали предпочтение таким моделям:
- Toyota RAV-4 - 213 ед.;
- Honda M-NV - 154 ед.;
- Renault Duster - 150 ед.;
- Suzuki SX4 - 111 ед.;
- Hyundai Tucson - 109 ед.
В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
- Renault Duster - 610 ед.;
- Peugeot Landtrek - 155 ед.;
- Skoda Octavia - 68 ед.;
- Volkswagen Touareg - 59 ед.;
- Toyota RAV-4 - 56 ед.