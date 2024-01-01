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Какие автомобили пользуются спросом у компаний и частных лиц

Названы самые популярные легковушки у частных и корпоративных клиентов.
Названы самые популярные автомобили среди компаний и частных лиц - Auto24

Рено Дастер

Евгений Гудущан
logo21 ноября, 12:02
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Как сообщает Укравтопром, в октябре украинский автопарк пополнили 5,8 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 59% легковушек было реализовано частным клиентам, а 41% приобрели юрлица.

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По сравнению с октябрем 2023г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка уменьшились на 11%. В то же время продажи юрлицам выросли на 29%. Произошло это путем активного пополнения автопарка силовых структур.

Покупая новые легковые авто частные покупатели отдавали предпочтение таким моделям:

  1. Toyota RAV-4 - 213 ед.;
  2. Honda M-NV - 154 ед.;
  3. Renault Duster - 150 ед.;
  4. Suzuki SX4 - 111 ед.;
  5. Hyundai Tucson - 109 ед.

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

  1. Renault Duster - 610 ед.;
  2. Peugeot Landtrek - 155 ед.;
  3. Skoda Octavia - 68 ед.;
  4. Volkswagen Touareg - 59 ед.;
  5. Toyota RAV-4 - 56 ед.
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