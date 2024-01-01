Які автомобілі користуються попитом у компаній та приватних осіб

Renault Duster
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Як повідомляє Укравтопром, у жовтні український автопарк поповнили 5,8 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 59% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 41% придбали юрособи.
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У порівнянні з жовтнем 2023р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зменшились на 11%. Водночас продажі юрособам зросли на 29%. Відбулось це шляхом активного поповнення автопарку силових структур.
Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
- Toyota RAV-4 - 213 од.;
- Honda M-NV - 154 од.;
- Renault Duster - 150 од.;
- Suzuki SX4 - 111 од.;
- Hyundai Tucson - 109 од.
Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
- Renault Duster - 610 од.;
- Peugeot Landtrek - 155 од.;
- Skoda Octavia - 68 од.;
- Volkswagen Touareg - 59 од.;
- Toyota RAV-4 - 56 од.