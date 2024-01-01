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Які автомобілі користуються попитом у компаній та приватних осіб

Названо найпопулярніші легковики у приватних та корпоративних клієнтів.
Названо найпопулярніш автомобілі серед компаній та приватних осіб - Auto24

Renault Duster

Євген Гудущан
logo21 листопада, 12:02
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Як повідомляє Укравтопром, у жовтні український автопарк поповнили 5,8 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 59% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 41% придбали юрособи.

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У порівнянні з жовтнем 2023р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зменшились на 11%. Водночас продажі юрособам зросли на 29%. Відбулось це шляхом активного поповнення автопарку силових структур.

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

  1. Toyota RAV-4 - 213 од.;
  2. Honda M-NV - 154 од.;
  3. Renault Duster - 150 од.;
  4. Suzuki SX4 - 111 од.;
  5. Hyundai Tucson - 109 од.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

  1. Renault Duster - 610 од.;
  2. Peugeot Landtrek - 155 од.;
  3. Skoda Octavia - 68 од.;
  4. Volkswagen Touareg - 59 од.;
  5. Toyota RAV-4 - 56 од.
#Автобізнес #Новини