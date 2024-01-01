Які автомобілі користуються попитом у компаній та приватних осіб

Як повідомляє Укравтопром, у жовтні український автопарк поповнили 5,8 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 59% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 41% придбали юрособи.

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У порівнянні з жовтнем 2023р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зменшились на 11%. Водночас продажі юрособам зросли на 29%. Відбулось це шляхом активного поповнення автопарку силових структур.

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

Toyota RAV-4 - 213 од.; Honda M-NV - 154 од.; Renault Duster - 150 од.; Suzuki SX4 - 111 од.; Hyundai Tucson - 109 од.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались: