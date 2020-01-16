Обзор подержанных автомобилей на киевском авторынке в январе 2020 года.

Перед главным авторынком в Киеве обычно стоят перекупщики, которые могут сразу приобрести авто, которое едет на продажу. Например, Seat Ibiza 2006 года изготовления перекупщики хотели купить за 4000 тысячи долларов. Интересно, то те, кто стояли ближе к рынку, предлагали уже меньше – 3500.

На авторынке продают автомобили в основном те же перекупщики, которые купили авто на подъезде к "Столичному", только продают они уже "подготовленные" машины. Например, со скрученным пробегом – на рынке не оказалось ни одного авто, на одометре которого сохранены цифры больше 200 000 км. Хотя даже сами продавцы говорят, что машины "пробежали" 350 или 400 тысяч км.

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На авторынке в январе 2020 года в основном представлены машины из Европы и США, а также приобретенные в Украине новыми, но "доработанные" перекупщиками. Например, на крыле обнаружено столько шпаклевки, что прибор – толщиномер даже не определяет толщину лакокрасочного покрытия. На автомобилях из США встречаются детали от других авто с гораздо большим пробегом, чем собственно машина, которая продается.

Какие автомобили продают на рынке "Столичный" в январе 2020 года смотрите на видео:

Напомним, как продать "Запорожец" за 30 000 евро.