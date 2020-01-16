Огляд вживаних автомобілів на київському авторинку в січні 2020 року.

Перед головним авторинком в Києві зазвичай стоять перекупники, які можуть одразу придбати авто, яке їде на продаж. Наприклад, Seat Ibiza 2006 року виготовлення перекупники хотіли купити за 4000 тисячі доларів. Цікаво, то ті, хто стояли ближче до ринку, пропонували вже менше - 3500.

На авторинку продають автомобілі в основному ті самі перекупники, які придбати авто на під'їзді до "Столичного", Тільки продають вони вже "підготовлені" машини. Наприклад, зі скрученим пробігом – на ринку не виявилось жодного авто, на одометрі якого збережені цифри більше 200 000 км. Хоча навіть самі продавці говорять, що машини "пробігли" 350 чи 400 тисяч км.

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На авторинку в січні 2020 року в основному представлені машини з Європи та США, а також придбані в Україні новими, але "допрацьовані" перекупниками. Наприклад, на крилі виявлено стільки шпаклівки, що прилад – товщиномір навіть не визначає товщину лакофарбового покриття. На автомобілях зі США зустрічаються деталі від інших авто зі значно більшим пробігом, ніж власне машина, яка продається.

Які автомобілі продають на ринку "Столичний" в січні 2020 року дивіться на відео:

Нагадаємо, як продати "Запорожець" за 30 000 євро.