Какие автомобили самые популярные среди частных и корпоративных покупателей: статистика

Renault Duster остается самым популярным авто в Украине
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14 мая, 11:20
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Как сообщает Укравтопром, в апреле украинский автопарк пополнили более 5,7 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 69% легковушек было реализовано частным клиентам, а 31% приобрели юрлица.
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По сравнению с апрелем 2023г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка выросли на 10%, а в корпоративном – на 12%.
Покупая новые легковые авто частные покупатели отдавали предпочтение таким моделям:
- Toyota RAV-4 - 325 ед.;
- Mazda CX5 - 210 ед.;
- Kia Sportage - 176 ед.;
- Renault Duster - 143 ед.;
- Volkswagen ID.4 - 129 ед.
В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
- Renault Duster - 341 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 79 ед.;
- Skoda Octavia - 78 ед.;
- Citroen C-Elysee - 73 ед.;
- Toyota RAV-4 - 68 ед.