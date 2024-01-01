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Какие автомобили самые популярные среди частных и корпоративных покупателей: статистика

Лидером среди юридических лиц является Renault Duster, а в частном секторе первенство держит Toyota RAV-4.
Самые популярные автомобили частного и корпоративного секторов: статистика - Auto24

Renault Duster остается самым популярным авто в Украине

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Евгений Гудущан
logo14 мая, 11:20
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Как сообщает Укравтопром, в апреле украинский автопарк пополнили более 5,7 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 69% легковушек было реализовано частным клиентам, а 31% приобрели юрлица.

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По сравнению с апрелем 2023г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка выросли на 10%, а в корпоративном – на 12%.

Покупая новые легковые авто частные покупатели отдавали предпочтение таким моделям:

  1. Toyota RAV-4 - 325 ед.;
  2. Mazda CX5 - 210 ед.;
  3. Kia Sportage - 176 ед.;
  4. Renault Duster - 143 ед.;
  5. Volkswagen ID.4 - 129 ед.

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

  1. Renault Duster - 341 ед.;
  2. Toyota Land Cruiser Prado - 79 ед.;
  3. Skoda Octavia - 78 ед.;
  4. Citroen C-Elysee - 73 ед.;
  5. Toyota RAV-4 - 68 ед.
#Новости #Регистриция автомобиля #Aвтобизнес

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