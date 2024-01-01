Какие автомобили самые популярные среди частных и корпоративных покупателей: статистика

Как сообщает Укравтопром, в апреле украинский автопарк пополнили более 5,7 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 69% легковушек было реализовано частным клиентам, а 31% приобрели юрлица.

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По сравнению с апрелем 2023г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка выросли на 10%, а в корпоративном – на 12%.

Покупая новые легковые авто частные покупатели отдавали предпочтение таким моделям:

Toyota RAV-4 - 325 ед.; Mazda CX5 - 210 ед.; Kia Sportage - 176 ед.; Renault Duster - 143 ед.; Volkswagen ID.4 - 129 ед.

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались: