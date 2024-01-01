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Які автомобілі найпопулярніші серед приватних та корпоративних покупців: статистика

Лідером серед юридичних осіб є Renault Duster, а у приватному секторі першість тримає Toyota RAV-4.
Найпопулярніші автомобілі приватного та корпоративного секторів: статистика - Auto24

Renault Duster залишається найпопулярнішим авто в Україні

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Євген Гудущан
logo14 травня, 11:20
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Як повідомляє Укравтопром, у квітні український автопарк поповнили понад 5,7 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 69% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 31% придбали юрособи.

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У порівнянні з квітнем 2023 р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 10%, а у корпоративному – на 12%.

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

  1. Toyota RAV-4 - 325 од.;
  2. Mazda CX5 - 210 од.;
  3. Kia Sportage - 176 од.;
  4. Renault Duster - 143 од.;
  5. Volkswagen ID.4 - 129 од.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

  1. Renault Duster - 341 од.;
  2. Toyota Land Cruiser Prado - 79 од.;
  3. Skoda Octavia - 78 од.;
  4. Citroen C-Elysee - 73 од.;
  5. Toyota RAV-4 - 68 од.
#Новини #Автобізнес #Реєстрація авто

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