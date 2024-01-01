Які автомобілі найпопулярніші серед приватних та корпоративних покупців: статистика

Renault Duster залишається найпопулярнішим авто в Україні
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14 травня, 11:20
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Як повідомляє Укравтопром, у квітні український автопарк поповнили понад 5,7 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 69% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 31% придбали юрособи.
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У порівнянні з квітнем 2023 р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 10%, а у корпоративному – на 12%.
Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
- Toyota RAV-4 - 325 од.;
- Mazda CX5 - 210 од.;
- Kia Sportage - 176 од.;
- Renault Duster - 143 од.;
- Volkswagen ID.4 - 129 од.
Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
- Renault Duster - 341 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 79 од.;
- Skoda Octavia - 78 од.;
- Citroen C-Elysee - 73 од.;
- Toyota RAV-4 - 68 од.