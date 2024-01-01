Які автомобілі найпопулярніші серед приватних та корпоративних покупців: статистика

Як повідомляє Укравтопром, у квітні український автопарк поповнили понад 5,7 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 69% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 31% придбали юрособи.

Читайте також: Які гібриди купують в Україні: статистика

У порівнянні з квітнем 2023 р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 10%, а у корпоративному – на 12%.

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

Toyota RAV-4 - 325 од.; Mazda CX5 - 210 од.; Kia Sportage - 176 од.; Renault Duster - 143 од.; Volkswagen ID.4 - 129 од.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались: