Названы самые популярные автомобили, которые украинцы решили переоборудовать на газовую установку в 2020 году.
Отмечается, что в прошлом году зафиксировано 28,1 тысячи официальных перерегистраций авто с газобаллонным оборудованием (ГБО). Тогда как в 2019-м столько было примерно за 2,5-3 месяца.
Читайте также: Нужно ли вписывать ГБО в техпаспорт и каков штраф
Такой спад обусловлен изменением процедуры "легализации" ГБО, которая предусматривает внесение информации в техпаспорт за дополнительную оплату. Если раньше это стоило около 600 гривен и занимало максимум несколько часов, то сейчас такая процедура растягивается на несколько дней и стоит около 3000 гривен.
Всего на вторичном рынке удалось насчитать 237,6 тысячи легковых машин с ГБО. На такие авто пришлось 20,3% от общего количества, немного уступает "дизелям", на которые приходится 27,9%.
Итак, рейтинг самых популярных машин, которые были переоборудованы на ГБО в 2020 году, выглядит следующим образом:
- Daewoo Lanos/Sens – 21 606 одиниць;
- ВАЗ 2109/99 – 8 454;
- Skoda Octavia – 7 169;
- Chevrolet Aveo – 6 744;
- Volkswagen Passat – 5 715;
- Toyota Camry – 4 636;
- Chevrolet Lacetti – 4 571;
- ВАЗ 2110 – 3 801;
- ВАЗ 2107 – 3 647;
- Renault /Dacia Logan – 3 615;
- Mitsubishi Lancer – 3 515;
- Skoda Fabia – 3 404;
- Mitsubishi Outlander – 3 241;
- Opel Astra – 2 810;
- Opel Vectra – 2 794;
- Volkswagen Golf – 2 781;
- ВАЗ 2106 – 2 555;
- Hyundai Tucson – 2 508;
- Nissan Rogue – 2 294;
- Renault Megane – 2 229.