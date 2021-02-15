Названы самые популярные автомобили, которые украинцы решили переоборудовать на газовую установку в 2020 году.

Отмечается, что в прошлом году зафиксировано 28,1 тысячи официальных перерегистраций авто с газобаллонным оборудованием (ГБО). Тогда как в 2019-м столько было примерно за 2,5-3 месяца.

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Такой спад обусловлен изменением процедуры "легализации" ГБО, которая предусматривает внесение информации в техпаспорт за дополнительную оплату. Если раньше это стоило около 600 гривен и занимало максимум несколько часов, то сейчас такая процедура растягивается на несколько дней и стоит около 3000 гривен.

Всего на вторичном рынке удалось насчитать 237,6 тысячи легковых машин с ГБО. На такие авто пришлось 20,3% от общего количества, немного уступает "дизелям", на которые приходится 27,9%.

Итак, рейтинг самых популярных машин, которые были переоборудованы на ГБО в 2020 году, выглядит следующим образом:

  1. Daewoo Lanos/Sens – 21 606 одиниць;
  2. ВАЗ 2109/99 – 8 454;
  3. Skoda Octavia – 7 169;
  4. Chevrolet Aveo – 6 744;
  5. Volkswagen Passat – 5 715;
  6. Toyota Camry – 4 636;
  7. Chevrolet Lacetti – 4 571;
  8. ВАЗ 2110 – 3 801;
  9. ВАЗ 2107 – 3 647;
  10. Renault /Dacia Logan – 3 615;
  11. Mitsubishi Lancer – 3 515;
  12. Skoda Fabia – 3 404;
  13. Mitsubishi Outlander – 3 241;
  14. Opel Astra – 2 810;
  15. Opel Vectra – 2 794;
  16. Volkswagen Golf – 2 781;
  17. ВАЗ 2106 – 2 555;
  18. Hyundai Tucson – 2 508;
  19. Nissan Rogue – 2 294;
  20. Renault Megane – 2 229.