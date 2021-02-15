Названы самые популярные автомобили, которые украинцы решили переоборудовать на газовую установку в 2020 году.

Отмечается, что в прошлом году зафиксировано 28,1 тысячи официальных перерегистраций авто с газобаллонным оборудованием (ГБО). Тогда как в 2019-м столько было примерно за 2,5-3 месяца.

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Такой спад обусловлен изменением процедуры "легализации" ГБО, которая предусматривает внесение информации в техпаспорт за дополнительную оплату. Если раньше это стоило около 600 гривен и занимало максимум несколько часов, то сейчас такая процедура растягивается на несколько дней и стоит около 3000 гривен.

Всего на вторичном рынке удалось насчитать 237,6 тысячи легковых машин с ГБО. На такие авто пришлось 20,3% от общего количества, немного уступает "дизелям", на которые приходится 27,9%.

Итак, рейтинг самых популярных машин, которые были переоборудованы на ГБО в 2020 году, выглядит следующим образом: