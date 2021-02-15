Названі найпопулярніші автомобілі, які українці вирішили переобладнати на газову установку в 2020 році.
Зазначається, що минулого року зафіксовано 28,1 тисячі офіційних перереєстрацій авто з газобалонним обладнанням (ГБО). Тоді як в 2019-му стільки було приблизно за 2,5-3 місяці.
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Такий спад обумовлений зміною процедури "легалізації" ГБО, яка передбачає внесення інформації в техпаспорт за додаткову оплату. Якщо раніше це коштувало близько 600 гривень і займало максимум кілька годин, то зараз така процедура розтягується на кілька днів та коштує близько 3000 гривень.
Усього на вторинному ринку вдалося нарахувати 237,6 тисячі легкових машин з ГБО. На такі авто довелося 20,3% від загальної кількості, що трохи поступається "дизелям", на які припадає 27,9%.
Отже, рейтинг найпопулярніших машин, які були переобладнані на ГБО в 2020 році, має такий вигляд:
- Daewoo Lanos/Sens – 21 606 одиниць;
- ВАЗ 2109/99 – 8 454;
- Skoda Octavia – 7 169;
- Chevrolet Aveo – 6 744;
- Volkswagen Passat – 5 715;
- Toyota Camry – 4 636;
- Chevrolet Lacetti – 4 571;
- ВАЗ 2110 – 3 801;
- ВАЗ 2107 – 3 647;
- Renault /Dacia Logan – 3 615;
- Mitsubishi Lancer – 3 515;
- Skoda Fabia – 3 404;
- Mitsubishi Outlander – 3 241;
- Opel Astra – 2 810;
- Opel Vectra – 2 794;
- Volkswagen Golf – 2 781;
- ВАЗ 2106 – 2 555;
- Hyundai Tucson – 2 508;
- Nissan Rogue – 2 294;
- Renault Megane – 2 229.