Названі найпопулярніші автомобілі, які українці вирішили переобладнати на газову установку в 2020 році.

Зазначається, що минулого року зафіксовано 28,1 тисячі офіційних перереєстрацій авто з газобалонним обладнанням (ГБО). Тоді як в 2019-му стільки було приблизно за 2,5-3 місяці.

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Такий спад обумовлений зміною процедури "легалізації" ГБО, яка передбачає внесення інформації в техпаспорт за додаткову оплату. Якщо раніше це коштувало близько 600 гривень і займало максимум кілька годин, то зараз така процедура розтягується на кілька днів та коштує близько 3000 гривень.

Усього на вторинному ринку вдалося нарахувати 237,6 тисячі легкових машин з ГБО. На такі авто довелося 20,3% від загальної кількості, що трохи поступається "дизелям", на які припадає 27,9%.

Отже, рейтинг найпопулярніших машин, які були переобладнані на ГБО в 2020 році, має такий вигляд: