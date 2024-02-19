Названы самые популярные в Украине подержанные авто из США за январь текущего года.

В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано 2,7 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 16% от всех впервые зарегистрированных в январе подержанных авто, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с январем 2023 года спрос на "американцев" с пробегом увеличился на 75%. Наибольшая доля из этого количества (49%) - машины с бензиновыми двигателями. Почти треть - электромобили. Гибридным и дизельным авто принадлежит по 7%. Остальные этого сегмента авторынка охватили авто с ГБО.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

Tesla Model 3 - 300 ед.;

Tesla Model Y - 218 ед.;

Ford Escape - 177 ед.;

Jeep Cherokee - 176 ед.;

Volkswagen Passat - 173 ед.

Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце составляет 6,3 года.