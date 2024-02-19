Названі найпопулярніші в Україні вживані авто з США за січень поточного року.

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано 2,7 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 16% від всіх вперше зареєстрованих у січні вживаних авто, повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з січнем 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився на 75%.Найбільша частка з цієї кількості (49%) - машини з бензиновими двигунами. Майже третина - електромобілі. Гібридним та дизельним авто належить по 7%. Решту цього сегменту авторинку охопили авто з ГБО.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

Tesla Model 3 - 300 од.;

Tesla Model Y - 218 од.;

Ford Escape - 177 од.;

Jeep Cherokee - 176 од.;

Volkswagen Passat - 173 од.

Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці становить 6,3 року.