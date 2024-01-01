Какие автомобили уничтожили в Украине за месяц

Если автомобиль становится непригодным к эксплуатации, из-за старости, износа, или же повреждения после ДТП - остается последняя документальная операция, которую с ним следует провести - снятие с учета в связи с выбраковкой. Услуга эта предоставляется сервисными центрами МВД бесплатно, при этом следует знать, что выбракованный автомобиль уже никогда не может быть поставлен обратно на учет. Ежемесячно в среднем украинцы обращаются за такой услугой 2,3 тыс. раз, утверждают в Институте исследований авторынка.

Кстати Кабмин разрешил выбраковку гуманитарных авто

Однако был аномальный период - в мае прошлого года. Тогда было списано почти 5,9 тыс. транспортных средств. Так отреагировали автомобилисты на некоторые законодательные изменения, касающиеся мобилизации машин у частных владельцев.

С осени прошлого года объемы выбраковки вернулись к среднестатистическим значениям. Исключение составляют декабрь и январь, однако и здесь есть причина - кибератака на государственные реестры остановила работу СЦ МВД, что и привело к таким результатам. В апреле этого года количество таких ТС составило 2347 шт., что очень близко к среднему показателю.

Выбраковка за год в Украине. График ИДА

Чаще всего выбраковывают легковые автомобили - таких было снято с учета 1673 шт., что составляет долю 71%. Грузовых было выбраковано 430 шт., что дает 18%. Остальные - мотоциклы, прицепы и автобусы.

В пятерку марок, с которых чаще всего снимали номерные знаки навсегда, вошли следующие: