Які автомобілі знищили в Україні за місяць

Якщо автомобіль стає непридатним до експлуатації, через старість, знос, або ж пошкодження після ДТП — залишається остання документальна операція, яку з ним слід провести — зняття з обліку у зв’язку з вибракуванням. Послуга ця надається сервісними центрами МВС безплатно, при цьому слід знати, що вибракуваний автомобіль вже ніколи не може бути поставлений назад на облік. Щомісяця в середньому українці звертаються за такою послугою 2,3 тис. разів, стверджують в Інституті досліджень авторинку.

До речі Кабмін дозволив вибракування гуманітарних авто

Однак був аномальний період — у травні минулого року. Тоді було списано майже 5,9 тис. транспортних засобів. Так відреагували автомобілісти на деякі законодавчі зміни, що стосувались мобілізації машин у приватних власників.

З осені минулого року обсяги вибракування повернулися до середньостатистичних значень. Виключення становлять грудень та січень, однак і тут є причина — кібератака на державні реєстри зупинила роботу СЦ МВС, що й призвело до таких результатів. У квітні цього року кількість таких ТЗ становила 2347 шт., що дуже близько до середнього показника.

Вибракування за рік в Україні. Графік ІДА

Найчастіше вибраковують легкові автомобілі — таких було знято з обліку 1673 шт., що складає частку 71%. Вантажних було вибракувано 430 шт., що дає 18%. Решта — мотоцикли, причепи та автобуси.

До п’ятірки марок, з яких найчастіше знімали номерні знаки назавжди, увійшли наступні: