После рекордного всплеска автоугонов в первый год полномасштабного вторжения, количество автоугонов возвращается к привычному уровню.

В 2023 году зафиксировано почти столько же угонов авто, как до начала полномасштабной. В антитоп регионов, где чаще всего угоняют авто, попали Донетчина, Днепропетровщина и Херсонщина.

1278 угонов автомобилей было зафиксировано в Украине за весь 2023 год, свидетельствуют данные МВД. Это почти на 90% меньше, чем в 2022 году, когда было зафиксировано рекордное количество автоугонов - 12 448 авто. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 1148 угнанных авто.

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Половина угонов авто в прошлом году пришлась на три прифронтовых региона. Второй год подряд лидирует Донецкая область – 375 угонов, далее идет Херсонщина – 178 транспортных средств. А замыкает тройку антилидеров Днепропетровщина – 168 краж.

До начала полномасштабной войны больше всего авто похищали в Киеве: 34% от всех случаев за 2021 год. Наименьшее количество автоугонов в 2023 году зафиксировано в Тернопольской и Ивано-Франковской областях – по 4 случая на каждый регион.

Чаще всего в прошлом году злоумышленники похищали легковые авто - 59% и грузовики - 15%, а меньше всего - мотороллеры: менее 1%.

Самой популярной маркой среди автоугонщиков в прошлом году был ВАЗ - 206 автомобилей или 16% от всего количества. В топ также попали: ГАЗ - 60 (4.7%), Volkswagen - 46 (3.6%), Renault - 42 (3.3%) и Hyundai - 30 (2.3%).

Что касается моделей, то вкусы автоугонщиков несколько изменились в отличие от предыдущих лет. Так, в 2023 году чаще всего похищали такие модели: ВАЗ - 2107, 21063, 2121, 2106 и Daewoo Lanos.

Для сравнения: в предыдущие 21-22 года злоумышленники чаще похищали Renault Duster, Volkswagen Transporter, Hyundai Tucson и Santa Fe и Mitsubishi Outlander.

Всего в реестре МВД зафиксировано 78 395 автоугонов авто по состоянию на конец января 2024 года. Древнейшая запись об угоне авто внесена в реестр 8 июля 1980 года.