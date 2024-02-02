Після рекордного збільшення автовикрадень у перший рік повномасштабного вторгнення, кількість автокрадіжок повертається до звичного рівня.

У 2023 році зафіксовано майже стільки ж викрадень авто, як до початку повномасштабної. До антитопу регіонів, де найчастіше викрадають авто, потрапили Донеччина, Дніпропетровщина та Херсонщина.

1278 викрадень автомобілів було зафіксовано в Україні за весь 2023 рік, демонструють дані МВС. Це майже на 90% менше, ніж у 2022 році, коли було зафіксовано рекордну кількість автокрадіжок — 12 448 авто. Для порівняння, у 2021 році цей показник складав 1148 викрадених авто.

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Половина викрадень авто торік припала на три прифронтові регіони. Другий рік поспіль лідирує Донеччина — 375 викрадень, далі йде Херсонщина — 178 транспортних засобів. А замикає трійку антилідерів Дніпропетровщина — 168 крадіжки.

До початку повномасштабної війни найбільше авто викрадали у Києві: 34% від усіх випадків за 2021 рік. Найменшу кількість автовикрадень у 2023 році зафіксовано у Тернопільській та Івано-Франківській областях — по 4 випадки на кожен регіон.

Найчастіше торік зловмисники викрадали легкові авто — 59% та вантажівки — 15%, а найменше — моторолери: менш як 1%.

Найпопулярнішою маркою серед автовикрадачів торік був ВАЗ — 206 автівок або 16% від усієї кількості. До топу також потрапили: ГАЗ — 60 (4.7%), Volkswagen — 46 (3.6%), Renault — 42 (3.3%) та Hyundai — 30 (2.3%).

Що стосується моделей, то тут смаки автовикрадачів дещо змінились на відміну від попередніх років. Так, у 2023 році найчастіше викрадали такі моделі: ВАЗ — 2107, 21063, 2121, 2106 та Daewoo Lanos.

Для порівняння: у попередні 21-22 роки зловмисники частіше викрадали Renault Duster, Volkswagen Transporter, Hyundai Tucson та Santa Fe і Mitsubishi Outlander.

За галом у реєстрі МВС зафіксовано 78 395 автокрадіжок авто станом на кінець січня 2024 року. Найдавніший запис щодо викрадення авто внесено у реєстр 8 липня 1980 року.