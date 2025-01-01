Какие автомобили возрастом до 5 лет чаще всего импортируют украинцы

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Какие авто до 5 лет привозят в Украину до 5 лет
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За полгода украинцы приобрели 30,8 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.
Итак, авто возрастом до 5 лет составили 27% от объема легковушек с пробегом, что в этом году пополнили украинский автопарк.
Кстати продажи электромобилей в мире выросли почти на 30%
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 49%.
Далее следуют:
- Бензиновые – 34%
- Гибридные – 9%;
- Дизельные – 6%;
- Авто с ГБО – 2%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:
- TESLA Model Y - 2968 ед.;
- TESLA Model 3 - 1722 ед.;
- KIA Niro - 1035 ед.;
- NISSAN Rogue - 1007 ед.;
- MAZDA CX-5 - 879 ед.;
- HYUNDAI Kona - 830 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 717 ед.;
- CHEVROLET Bolt - 711 ед.;
- AUDI E-Tron Sportback - 627 ед.;
- AUDI Q5 - 600 ед.