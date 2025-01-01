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Какие автомобили возрастом до 5 лет чаще всего импортируют украинцы

В Топе "свежих" авто - электрические и бензиновые. Других - гораздо меньше.
Самые популярные импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет - Auto24

ФОТО: Авто24|

Какие авто до 5 лет привозят в Украину до 5 лет

Сергей Матусяк
logo17 июля, 14:30
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За полгода украинцы приобрели 30,8 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.

Итак, авто возрастом до 5 лет составили 27% от объема легковушек с пробегом, что в этом году пополнили украинский автопарк.

Кстати продажи электромобилей в мире выросли почти на 30%

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 49%.

Далее следуют:

  • Бензиновые – 34%
  • Гибридные – 9%;
  • Дизельные – 6%;
  • Авто с ГБО – 2%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:

  1. TESLA Model Y - 2968 ед.;
  2. TESLA Model 3 - 1722 ед.;
  3. KIA Niro - 1035 ед.;
  4. NISSAN Rogue - 1007 ед.;
  5. MAZDA CX-5 - 879 ед.;
  6. HYUNDAI Kona - 830 ед.;
  7. VOLKSWAGEN Tiguan - 717 ед.;
  8. CHEVROLET Bolt - 711 ед.;
  9. AUDI E-Tron Sportback - 627 ед.;
  10. AUDI Q5 - 600 ед.
#Aвтобизнес #Регистриция автомобиля #Новости