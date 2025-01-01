Какие автомобили возрастом до 5 лет чаще всего импортируют украинцы

За полгода украинцы приобрели 30,8 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.

Итак, авто возрастом до 5 лет составили 27% от объема легковушек с пробегом, что в этом году пополнили украинский автопарк.

Кстати продажи электромобилей в мире выросли почти на 30%

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 49%.

Далее следуют:

Бензиновые – 34%

Гибридные – 9%;

Дизельные – 6%;

Авто с ГБО – 2%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались: