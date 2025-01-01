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Які авто віком до 5 років найчастіше імпортують українці

В Топі "свіжих" авто - електричні та бензинові. Інших - набагато менше.
Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років - Auto24

ФОТО: Авто24|

Які авто до 5 років привозять в Україну

Сергій Матусяк
logo17 липня, 14:30
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За півроку українці придбали 30,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

Отже, авто віком до 5 років становили 27% від обсягу легковиків з пробігом, що в цьому році поповнили український автопарк.

До речі продажі електромобілів у світі зросли майже на 30%

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 49%.

Далі йдуть:

  • Бензинові авто – 34%
  • Гібридні – 9%;
  • Дизельні – 6%;
  • Авто з ГБО – 2%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  1. TESLA Model Y - 2968 од.;
  2. TESLA Model 3 - 1722 од.;
  3. KIA Niro - 1035 од.;
  4. NISSAN Rogue - 1007 од.;
  5. MAZDA CX-5 - 879 од.;
  6. HYUNDAI Kona - 830 од.;
  7. VOLKSWAGEN Tiguan - 717 од.;
  8. CHEVROLET Bolt - 711 од.;
  9. AUDI E-Tron Sportback - 627 од.;
  10. AUDI Q5 - 600 од.
#Автобізнес #Реєстрація авто #Новини