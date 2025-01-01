Які авто віком до 5 років найчастіше імпортують українці

ФОТО: Авто24|
Які авто до 5 років привозять в Україну
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За півроку українці придбали 30,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.
Отже, авто віком до 5 років становили 27% від обсягу легковиків з пробігом, що в цьому році поповнили український автопарк.
До речі продажі електромобілів у світі зросли майже на 30%
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 49%.
Далі йдуть:
- Бензинові авто – 34%
- Гібридні – 9%;
- Дизельні – 6%;
- Авто з ГБО – 2%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- TESLA Model Y - 2968 од.;
- TESLA Model 3 - 1722 од.;
- KIA Niro - 1035 од.;
- NISSAN Rogue - 1007 од.;
- MAZDA CX-5 - 879 од.;
- HYUNDAI Kona - 830 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 717 од.;
- CHEVROLET Bolt - 711 од.;
- AUDI E-Tron Sportback - 627 од.;
- AUDI Q5 - 600 од.