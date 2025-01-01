Які авто віком до 5 років найчастіше імпортують українці

За півроку українці придбали 30,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

Отже, авто віком до 5 років становили 27% від обсягу легковиків з пробігом, що в цьому році поповнили український автопарк.

До речі продажі електромобілів у світі зросли майже на 30%

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 49%.

Далі йдуть:

Бензинові авто – 34%

Гібридні – 9%;

Дизельні – 6%;

Авто з ГБО – 2%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались: