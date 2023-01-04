Импорт подержанных легковушек в 2022 году сократился на четверть, однако все еще существует.

Во время войны мобильность для украинцев оказалась очень важной, поэтому спрос на автомобили остался на высоком уровне. Как следствие – показатели импорта 2022 года оказались лишь на 24,2% ниже рекордного 2021-го.

В 2022 году украинцы привезли и зарегистрировали 404,8 тыс. шт. легковушек с пробегом из-за границы. Более половины из этого количества импортировали в течение времени действия так называемой «нулевой» растаможки.

Эксперты Института исследований авторынка определили, в каких областях и какие автомобили привозили из-за границы больше всего за последние 12 месяцев.

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Динамика импорта подержанных легковых автомобилей

В декабре 2022 года украинцы привезли из-за границы 16,1 тыс. легковушек с пробегом. Это на 2,5% меньше, чем в ноябре и 67,1% меньше, чем в декабре 2021 года.

Всего с начала года украинцы импортировали 404 080 подержанных легковушек. Такой показатель оказался лишь на 24,2% хуже самого успешного в истории украинского авторынка 2021 года. Достичь этого удалось благодаря введению так называемой «нулевой» растаможки в апреле-июне 2022 года.



Динамика импорта подержанных легковых автомобилей из-за рубежа в течение 2022 года

До начала полномасштабного вторжения России в Украину ежемесячно украинцы привозили из-за границы около 50 тысяч легковушек с пробегом. После начала войны импорт приостановился. В марте таможенное оформление прошли всего 8,6 тысячи автомобилей, большинство из которых — находившиеся в зонах таможенного контроля и морских портах по состоянию на 24 февраля.

А вот когда в середине апреля заработало так называемая нулевая растаможка, импорт существенно активизировался. Так, в мае в Украине впервые зарегистрировали 82,7 тысячи подержанных легковушек, а пик случился в июне: 87,2 тысячи машин получили украинские номерные знаки.

После отмены закона темпы ввоза подержанных авто из-за рубежа существенно уменьшились, и в настоящее время объем импорта подержанных легковых автомобилей стабилизировался на уровне около 16 тысяч машин ежемесячно.

Кто импортировал подержанные авто

В январе и феврале 2022 года подержанные автомобили из-за границы юридические и физические лица импортировали примерно поровну. К примеру, в январе 50,8% машин привезли юридические лица, 49,2% — физические. Речь идет именно об импорте, а не о дальнейшей регистрации на компанию, ведь большинство транспортных средств импортированных «на фирму» впоследствии продают конечным покупателям — физическим лицам, которые получают украинские номерные знаки и становятся «первыми владельцами» этих машин в Украине.

После введения «нулевой» растаможки количество автомобилей, которые оформляли физические лица, возросло и составило максимальные 63,6% в мае. После возвращения налогов на импорт количество импортируемых физическими лицами машин начало сокращаться, и по состоянию на декабрь 2022 года составляет минимум: 30,1% от общего количества (4,9 тыс. шт.). То есть, по состоянию на сегодняшний день импортом подержанных легковушек из-за рубежа в большинстве (69,9%) занимаются компании.

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В каких областях больше всего покупают подержанные легковушки из-за границы

В 2022 году наиболее подержанных легковушек, которые привезли из-за границы, зарегистрировали во Львовской области (58,8 тыс.). С одиннадцатого места в 2021 году на второе поднялась Волынская область (34 тыс.), а третье с восьмого поднялась Ровенщина (32,4 тыс.).

Киев по итогам 2022 года опустился с первого на четвертое место (30,5 тыс.). Замыкает первую пятерку Ивано-Франковская область (24,4 тыс.), поднявшуюся на один уровень выше по сравнению с 2021 годом.



Первые регистрации подержанных легковушек из-за рубежа в регионах Украины, 2022 год

Если сравнивать количественно, то в 2022 году регистрация подержанных легковушек выросла в трех регионах и снизилась во всех остальных. Больше (на 51,1%) по сравнению с 2021 годом возросло количество регистраций в Волынской области. Во Львовской области провели на 23,3% больше первых регистраций подержанных легковых автомобилей из-за границы, а Ровенской — на 17,5%. Стоит отметить, что речь идет именно о регистрации в Сервисном центре МВД, а не о таможенном оформлении или месте регистрации покупателя.

В то же время сократились регистрации «свежепригнанных» машин в областях, пострадавших от войны: Донецкой (-86,3%), Херсонской (-80,9%), Харьковской (-68,6%), Луганской (-65,7%) и Запорожской (-63,8%).

Самые популярные бренды подержанных легковушек из-за рубежа

Первым брендом среди легковушек, которые по итогам 2022 года украинцы привозили из-за границы больше всего, стал Volkswagen. Таких зарегистрировали 77,1 тысяч, что составляет 19,1% от общего количества. По сравнению с прошлым 2021 годом доля немецкой марки несколько выросла (с 17,6%).

Бренд Renault, как и в 2021 году, занял второе место с почти неизменной долей 8,7% (32,3 тыс.). Третью строчку занял Ford (7,2%, 28,9 тыс.). На четвёртое место поднялся Opel (6,7%, 27 тыс.), а Skoda соответственно опустилась на пятое (6,3%, 25,5 тыс.).



Самые популярные бренды среди импорта подержанных авто, 2022 год

В общем, кардинальных изменений в предпочтениях украинцев не произошло, они остаются достаточно стабильными даже во время войны.

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Самые популярные модели импортных легковушек с пробегом

Первым среди «свежепригнанных» легковушек из-за рубежа в 2022 году оказался многолетний лидер этого сегмента рынка Volkswagen Passat. Таких за последние 12 месяцев привезли 22,7 тысячи. При этом речь идет как о классической европейской версии этого авто, так и об американской.

На втором месте разместился популярный Volkswagen Golf (21,9 тыс.), а на третьем – еще один бренд группы VAG, Skoda Octavia (15,8 тыс.). Четвертое место занял Renault Megane (12,8 тыс.), а на пятое с шестого поднялся Renault Scenic (10,9 тыс.). И это единственное изменение в рейтинге, если сравнивать с результатами 2021 года. То есть предпочтения украинцев стабильны как на внутреннем рынке, так и в сегменте импорта.

Хотя дальше в рейтинге есть заметные изменения, спровоцированные в основном двумя событиями: «нулевой» растаможки и изменением логистических путей поставок подержанных автомобилей из стран Америки. Первое событие "подняло" в топ отдельные модели авто из Европы, часто премиальных брендов, однако не "молодых" лет выпуска (Volkswagen Touareg, +23 позиции; Toyota Avensis, +19 позиций; Ford C-Max, +16 позиций; Mercedes- Benz E-Classe, +14 позиций; Volkswagen Touran, +7 позиций). Второе событие, напротив, привело к уменьшению количества импортируемых машин из стран Америки (Nissan Rogue, −13 позиций; Volkswagen Jetta, −5 позиций; Ford Fusion, −5 позиций).



Самые популярные подержанные автомобили, ввозимые из-за рубежа в течение 2022 года