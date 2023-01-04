Імпорт вживаних легковиків у 2022 скоротився на чверть, проте все ще існує.

Під час війни мобільність для українців виявилася надзвичайно важливою, тому попит на автомобілі залишився на високому рівні. Як наслідок – показники імпорту 2022 року виявилися лише на 24,2% нижчими за рекордний 2021-ий.

У 2022 році українці привезли та зареєстрували 404,8 тис. шт. легковиків з пробігом з-за кордону. Понад половину з цієї кількості імпортували протягом часу дії так званого «нульового» розмитнення.

Експерти Інституту досліджень авторинку визначили, в яких областях та які автомобілі привозили з-за кордону найбільше протягом останніх 12 місяців.

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Динаміка імпорту вживаних легковиків

У грудні 2022 року українці привезли з-за кордону 16,1 тис. легковиків з пробігом. Це на 2,5% менше, ніж у листопаді та на −67,1% менше, ніж у грудні 2021 року.

Загалом із початку року українці імпортували 404 080 вживаних легковиків. Такий показник виявився лише на 24,2% гіршим за найуспішніший в історії українського авторинку 2021 рік. Досягти цього вдалося завдяки запровадженню так званого «нульового» розмитнення у квітні-червні 2022 року.



Динаміка імпорту вживаних легковиків з-за кордону протягом 2022 року

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну щомісяця українці привозили з-за кордону близько 50 тисяч легковиків з пробігом. Після початку війни імпорт призупинився. У березні митне оформлення пройшли лише 8,6 тисячі авто, більшість з яких — ті, що перебували в зонах митного контролю та морських портах станом на 24 лютого.

А от коли в середині квітня запрацювало так зване «нульове» розмитнення, імпорт суттєво активізувався. Так, у травні в Україні вперше зареєстрували 82,7 тисячі вживаних легковиків, а пік трапився у червні: 87,2 тисячі машин отримали українські номерні знаки.

Після скасування закону темпи ввезення вживаних авто з-за кордону суттєво зменшилися, і наразі об’єм імпорту вживаних легковиків стабілізувався на рівні близько 16 тисяч машин щомісяця.

Хто імпортував вживані авто

У січні та лютому 2022 року вживані авто з-за кордону юридичні та фізичні особи імпортували приблизно порівну. Наприклад, у січні 50,8% машин привезли юридичні особи, 49,2% — фізичні. Йдеться саме про імпорт, а не подальшу реєстрацію на компанію, адже більшість транспортних засобів імпортованих «на фірму» згодом продають кінцевим покупцям — фізичним особам, які отримують українські номерні знаки та стають «першими власниками» цих машин в Україні.

Після запровадження «нульового» розмитнення кількість авто, які оформлювали фізичні особи, зросла, та склала максимальні 63,6% у травні. Після повернення податків на імпорт кількість машин, які імпортують фізичні особи, почала скорочуватися, та станом на грудень 2022 року складає мінімум: 30,1% від загальної кількості (4,9 тис. шт.). Тобто, станом на сьогодні імпортом вживаних легковиків з-за кордону в більшості (69,9%) займаються компанії.

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У яких областях найбільше купують вживані легковики з-за кордону

У 2022 році найбільше вживаних легковиків, які привезли з-за кордону, зареєстрували у Львівській області (58,8 тис.). З одинадцятого місця у 2021 році на друге піднялася Волинська область (34 тис.), а на третє з восьмого піднялася Рівненщина (32,4 тис.).

Місто Київ за підсумками 2022 року опустився з першого на четверте місце (30,5 тис.). Замикає першу п’ятірку Івано-Франківська область (24,4 тис.), яка піднялася на один рівень вище у порівнянні з 2021 роком.



Перші реєстрації вживаних легковиків з-за кордону в регіонах України, 2022 рік

Якщо порівнювати кількісно, то у 2022 році реєстрація вживаних легковиків зросла у трьох регіонах та знизилась в усіх решта. Найбільше (на 51,1%) у порівнянні з 2021 роком зросла кількість реєстрацій у Волинській області. У Львівській області провели на 23,3% більше перших реєстрацій вживаних легковиків з-за кордону, а Рівненській — на 17,5%. Варто зауважити, що мова йде саме про реєстрацію в Сервісному центрі МВС, а не митне оформлення чи місце реєстрації покупця.

Натомість скоротилися реєстрації «свіжопригнаних» машин в областях, що постраждали від війни: Донецькій (-86,3%), Херсонській (-80,9%), Харківській (-68,6%), Луганській (-65,7%) та Запорізькій (-63,8%).

Найпопулярніші бренди вживаних легковиків з-за кордону

Першим брендом серед легковиків, які за підсумками 2022 року українці привозили з-за кордону найбільше, став Volkswagen. Таких зареєстрували 77,1 тисячі, що складає 19,1% від загальної кількості. Порівнюючи з минулим 2021 роком, частка німецької марки дещо зросла (з 17,6%).

Бренд Renault, як і у 2021 році, зайняв друге місце з майже незмінною часткою 8,7% (32,3 тис.). Третю сходинку посів Ford (7,2%, 28,9 тис.). На четверте місце піднявся Opel (6,7%, 27 тис.), а Skoda відповідно опустилася на п’яте (6,3%, 25,5 тис.).



Найпопулярніші бренди серед імпорту вживаних авто, 2022 рік

Загалом кардинальних змін у вподобаннях українців не відбулося, вони залишаються досить стабільними навіть в часах війни.

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Найпопулярніші моделі імпортних легковиків з пробігом

Першим серед «свіжопригнаних» легковиків з-за кордону у 2022 році виявився багаторічний лідер цього сегмента ринку — Volkswagen Passat. Таких протягом останніх 12 місяців привезли 22,7 тисячі. При цьому йдеться як про класичну європейську версію цього авто, так і американську.

На другому місці розмістився популярний Volkswagen Golf (21,9 тис.), а на третьому — ще один бренд групи VAG, Skoda Octavia (15,8 тис.). Четверте місце зайняв Renault Megane (12,8 тис.), а на п’яте з шостого піднявся Renault Scenic (10,9 тис.). І це — єдина зміна в рейтингу, якщо порівнювати з результатами 2021 року. Тобто, вподобання українців стабільні як на внутрішньому ринку, так і в сегменті імпорту.

Хоча далі в рейтингу є помітні зміни, спровоковані в основному двома подіями: «нульовим» розмитненням та зміною логістичних шляхів постачання вживаних авто з країн Америки. Перша подія «підняла» в топ окремі моделі авто з Європи, часто преміальних брендів, проте не «молодих» років випуску (Volkswagen Touareg, +23 позиції; Toyota Avensis, +19 позицій; Ford C-Max, +16 позицій; Mercedes-Benz E-Classe, +14 позицій; Volkswagen Touran, +7 позицій). Інша подія, навпаки, призвела до зменшення кількості імпортованих машин з країн Америки (Nissan Rogue, −13 позицій; Volkswagen Jetta, −5 позицій; Ford Fusion, −5 позицій).



Найпопулярніші вживані авто, ввезені з-за кордону протягом 2022 року