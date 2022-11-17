С января по сентябрь 2022 из Украины экспортировали 1877 транспортных средств. Большинство из них (41,3%, 775 шт.) были подержанными.

Все знают, что в Украину ввозят десятки тысяч подержанных транспортных средств из-за границы. Однако мало кому известно, что в обратном направлении тоже везут авто! Сколько транспортных средств покинули нашу страну в 2022 году, какие модели больше всего экспортировали и в какие страны вывезли, знают специалисты Института исследований авторынка.

Также интересно сколько денег потратили украинцы на ввоз авто в Украину.

Сколько и как экспортировали машин из Украины

Активнее всего в течение года из Украины вывозили автомобили в июле: 331 штуку.

Из общего количества экспортируемых транспортных средств в 1877 транспортных средств, больше всего вывезли легковушек: 337 шт. Также уехали 50 седельных тягачей (все подержанные), 9 прицепов и 2 грузовых автомобиля. Большинство транспортных средств было с двигателями внутреннего сгорания, электрических — всего 10.

Основная часть экспортируемых подержанных автомобилей была изготовлена более 20 лет назад, то есть раньше 2002 года выпуска (43,9%, 268 шт.).



Возрастная структура транспортных средств, экспортируемых из Украины в течение января-сентября 2022 года

На втором месте по популярности транспортные средства изготовлены в 2019 году

Куда экспортируют автомобили из Украины

Больше всего подержанных транспортных средств в 2022 году из Украины экспортировали в Польшу (172 штуки). На втором месте Нигерия (142 шт.), а на третьем – Германия (95 шт.).



Самые популярные страны, в которые из Украины экспортировали подержанные транспортные средства в 2022 году



В списке привлекают внимание экзотические как для такого вида торговли страны: ОАЭ, Казахстан, Афганистан, Буркина-Фасо и Иордания.

Кстати украинцы активно везут из-за границы фуры.

Новые транспортные средства больше всего экспортировали в Румынию (27%, 112 шт.), Молдову (25,1%, 104 шт.) и Германию (16,9%, 70 шт.).



Самые популярные страны, в которые из Украины экспортировали новые транспортные средства в 2022 году

Самые популярные модели авто, экспортируемые из Украины

Самыми популярными моделями в экспорте б/у транспортных средств в течение января-сентября 2022 года стали Renault Logan (22 шт.), DAF CF (18 шт.) и Renault Magnum (12 шт.).



Самые популярные модели подержанных транспортных средств, экспортируемых из Украины в течение января-сентября 2022 года



Экспортировали в основном новые легковушки, изготовленные не в Украине — то есть это фактически реэкспорт ранее ввезенных машин из-за границы.



Самые популярные модели новых транспортных средств, экспортируемых из Украины в течение января-сентября 2022 года



В общем, по сравнению с импортом б/у транспортных средств, сегмент экспортных авто в десятки раз меньше, однако это также тренд: Украина не всегда является конечной точкой, где машина заканчивает свое существование. Потенциал экспорта подержанных автомобилей из Украины недооценен и будет развиваться в будущем.