Скільки грошей витратили українці на автомобілі з початку року? Легковики якого віку в більшості привозять з-за кордону? Скільки коштів від сплати митних платежів потрапило до бюджету? Відповіді на ці питання - у нашій аналітичній статті.

Всупереч війні в Україні, важкій економічній ситуації, зміні курсу валют, скасуванню так званого «нульового» розмитнення та світовій кризі автомобільної промисловості, до України продовжують ввозити вживані автомобілі. У значно меншій кількості, ніж раніше, проте ринок живе.

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Скільки привезли вживаних авто після скасування нульового розмитнення?

З моменту скасування так званого «нульового» розмитнення, тобто від 1 липня 2022 року, митне оформлення пройшли понад 41,2 тисячі вживаних легковиків. З них найбільше (15,1 тис.) — у серпні, а найменше (11,2 тис.) — у липні. Так, у середньому за «старими-новими» ставками українці імпортують близько 13,7 тисячі легкових авто з пробігом. Для порівняння: у травні та червні, на піку так званого «нульового розмитнення», з-за кордону привезли 93,6 тис. та 138,2 тис. вживаних легкових машин відповідно. Тобто, темпи імпорту впали у понад 8 разів.

Скільки витратили грошей на вживані авто з-за кордону?

За перші три місяці після повернення митних платежів зразка 2018 року і падіння кількості імпортованих авто, відповідно зменшилася і кількість коштів, які українці витратили на купівлю авто з-за кордону. Так, із липня по вересень включно сукупна митна вартість усіх вживаних авто, які пройшли митне оформлення протягом цього періоду, склала 11,8 мільярда гривень. По сьогоднішньому офіційному обмінному курсі валют, це близько $322 мільйонів. З них у жовтні — 4,2 мільярда гривень.

Для порівняння, протягом квітня-червня включно сумарна митна вартість усіх імпортованих легковиків склала 33,6 мільярда гривень, або ж понад $1,1 мільярда по тогочасному курсу обміну валют.



Сукупна митна вартість імпортних легковиків автомобілів протягом січня-вересня 2022 року

Оскільки митна вартість залежить від багатьох факторів та на практиці у більшості випадків визначається працівниками митниці суб’єктивно, застосовуючи 6 (резервний) метод, реальна вартість автомобілів може бути дещо іншою, проте загальну тенденцію можна простежити.

Якого віку ввозять автомобілі?

Середній вік автомобілів, які привозили з липня по вересень, складає 7 років. Тобто йдеться про машини в середньому 2015 року випуску. Ввозити старіші автомобілі у більшості випадків немає економічного сенсу через акцизний податок, що нараховується в залежності від віку авто.

Для порівняння, у травні та червні середній вік імпортних легковиків склав 16 років, тобто в середньому привозили машини 2006 року випуску.

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Скільки коштують вживані авто з-за кордону?

Цікаво, що всупереч різкому зниженню середнього віку імпортних легковиків після повернення митних платежів, загальна тенденція залишилася незмінною: найбільшу частку в структурі займають автомобілі вартістю $1-2 тисячі. За підсумками липня-вересня таких було 25,4% від загальної кількості ввезених. Для порівняння, протягом квітня-червня цей показник складав 29%.

Проте, оскільки частка дорожчих автомобілів зросла, вищою стала і середня вартість вживаного легковика з-за кордону, більш ніж у двічі. У серпні вона була максимальною, на рівні $5 693, а за підсумками вересня склала $5 393. При цьому ще липні цей показник був на рівні $2 190.



Динаміка зміни середньої ціни імпортних легковиків з пробігом, січень-вересень 2022

Загалом, через низьку купівельну спроможність та складну економічну ситуацію в країні, українці у більшості мають змогу придбати недорогий автомобіль. Такий тренд чітко прослідковується в статистиці продажів: покупці або відмовляються від купівлі вживаного автомобіля з-за кордону, оскільки його розмитнення економічно невигідне та надають перевагу машинам на внутрішньому ринку; або купують за кордоном новіші легковики, часто поступаючись технічним станом та пробігом.

Скільки заплатили податків за імпортні вживані авто після скасування нульового розмитнення?

Найменше митних платежів після скасування «нульового» розмитнення українці заплатили у липні: 880 мільйонів гривень. У серпні до бюджету потрапило 1,5 мільярда гривень, а у вересні — 1,4 мільярда. Такі показники не можна вважати рекордними, адже до початку повномасштабної війни українці стабільно сплачували понад 2 мільярди гривень митних платежів щомісяця.



Динаміка та структура сплачених митних платежів за імпорт вживаних легковиків, січень-вересень 2022 року

Якщо розглянути структуру сплачених митних платежів, то найбільше коштів до бюджету приносить ПДВ. Так, протягом вересня українці сплатили 0,69 мільярда гривень цього податку. Акцизний податок склав 0,44 мільярда гривень.

Кінцева сума митних платежів могла б бути значно більшою, якби імпорт вживаних авто пожвавився. Однак за чинними ставками акцизу ввозити машини, на які існує найбільший попит, невигідно.

Як можна покращити ситуацію в імпорті вживаних авто?

Більшість проблем, які сьогодні існують на українському авторинку та шляхи їх розв’язання, можна вирішити наступним чином: