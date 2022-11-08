Сколько денег потратили украинцы на автомобили с начала года? Легковушки какого возраста в большинстве случаев привозят из-за границы? Сколько средств от уплаты таможенных платежей попало в бюджет? Ответы на эти вопросы – в нашей аналитической статье.

Вопреки войне в Украине, тяжелой экономической ситуации, изменению курса валют, отмене так называемого “нулевого” растаможивания и мировому кризису автомобильной промышленности, в Украину продолжают ввозить подержанные автомобили. В гораздо меньшем количестве, чем раньше, однако рынок живет.

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Сколько привезли подержанных авто после отмены нулевого растаможивания?

С момента отмены так называемой “нулевой” растаможки, то есть с 1 июля 2022 года, таможенное оформление прошли более 41,2 тысячи подержанных легковушек. Из них больше всего (15,1 тыс.) – в августе, а меньше всего (11,2 тыс.) – в июле. Так, в среднем по “старым-новым” ставкам украинцы импортируют около 13,7 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Для сравнения: в мае и июне, на пике так называемого “нулевого растаможивания”, из-за границы привезли 93,6 тыс. и 138,2 тыс. легковых машин соответственно. То есть, темпы импорта упали более чем в 8 раз.

Сколько потратили денег на подержанные автомобили из-за границы?

За первые три месяца после возвращения таможенных платежей образца 2018 года и падения количества импортируемых авто соответственно уменьшилось и количество средств, которые украинцы потратили на покупку автомобилей из-за рубежа. Так, с июля по сентябрь включительно совокупная таможенная стоимость всех подержанных легковушек, прошедших таможенное оформление в течение этого периода, составила 11,8 миллиарда гривен. По сегодняшнему официальному обменному курсу валют, это около $322 миллионов. Из них в октябре – 4,2 миллиарда гривен.

Для сравнения, в течение апреля-июня включительно суммарная таможенная стоимость всех импортированных легковушек составила 33,6 миллиарда гривен, или же более $1,1 миллиарда по курсу обмена валют.



Совокупная таможенная стоимость импортных легковых автомобилей на протяжении января-сентября 2022 года

Поскольку таможенная стоимость зависит от многих факторов и на практике в большинстве случаев определяется работниками таможни субъективно, применяя 6 (резервный) метод, реальная стоимость автомобилей может быть несколько иной, однако общую тенденцию можно проследить.

Какого возраста ввозят автомобили?

Средний возраст автомобилей, привозимых с июля по сентябрь, составляет 7 лет. То есть речь идет о машинах в среднем 2015 года выпуска. Ввозить более старые автомобили в большинстве случаев нет экономического смысла из-за акцизного налога, начисляемого в зависимости от возраста авто.

Для сравнения: в мае и июне средний возраст импортных легковых автомобилей составил 16 лет, то есть в среднем привозили машины 2006 года выпуска.

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Сколько стоят подержанные автомобили из-за границы?

Интересно, что вопреки резкому снижению среднего возраста импортных легковушек после возвращения таможенных платежей, общая тенденция осталась неизменной: наибольшую долю в структуре занимают автомобили стоимостью $1-2 тысячи. По итогам июля-сентября таковых было 25,4% от общего количества ввезенных. Для сравнения, за апрель-июнь этот показатель составлял 29%.

Однако, поскольку доля более дорогих автомобилей выросла, выше стала и средняя стоимость подержанной легковушки из-за границы, более чем в два раза. В августе она была максимальной, на уровне $5 693, а по итогам сентября составила $5 393. При этом еще в июле этот показатель был на уровне $2 190.



Динамика изменения средней цены импортных легковушек с пробегом, январь-сентябрь 2022

В целом, из-за низкой покупательной способности и сложной экономической ситуации в стране, большинство украинцев не имеют возможность приобрести недорогой автомобиль. Такой тренд четко прослеживается в статистике продаж: покупатели или отказываются от покупки подержанного автомобиля из-за рубежа, поскольку его растаможка экономически невыгодна и предпочитают машины на внутреннем рынке; или покупают за границей более новые легковушки, часто уступая техническому состоянию и пробегу.

Сколько заплатили налогов за импортные подержанные авто после отмены нулевого растаможивания?

Меньше таможенных платежей после отмены “нулевой” растаможки украинцы заплатили в июле: 880 миллионов гривен. В августе в бюджет попало 1,5 миллиарда гривен, а в сентябре – 1,4 миллиарда. Такие показатели нельзя считать рекордными, ведь до начала полномасштабной войны украинцы стабильно платили более 2 миллиардов гривен таможенных платежей ежемесячно.



Динамика и структура уплаченных таможенных платежей за импорт подержанных легковушек, январь-сентябрь 2022 года

Если рассмотреть структуру уплаченных таможенных платежей, то больше средств в бюджет приносит НДС. Так, за сентябрь украинцы уплатили 0,69 миллиарда гривен этого налога. Акцизный налог составил 0,44 миллиарда гривен.

Конечная сумма таможенных платежей могла бы быть значительно больше, если бы импорт подержанных автомобилей оживился. Однако по действующим ставкам акциза ввозить машины, на которые существует самый большой спрос, невыгодно.

Как можно улучшить ситуацию в импорте подержанных автомобилей?

Большинство проблем, которые сегодня существуют на украинском авторынке и пути их решения, можно решить следующим образом: